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Akıncı dizisinde Güneş karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin ve Büşra Develi’nin paylaştığı dizi bu dönemin isminden en çok söz ettiren dizilerinden birisi olmayı başardı. Bizde 1 Ocak 2021’de yayınlanan ilk bölümünden beri sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi Akıncı’nın oyuncu kadrosuna yeni katılan Güneş karakterini detaylı bir şekilde tanıtacağız…

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:27
Akıncı dizisinde Güneş karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
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Diziye 5’inci bölümüyle birlikte giriş yapacak olan Güneş karakteri, komiser yardımcısıdır. Güneş, Nergis’le birlikte el ele verip Akıncı’yı bulmaya çalışacaktır. Yani komiser yardımcısı olan Güneş, Akıncı’nın peşine düşmüştür.

 

Akıncı dizisi ile ekranlara gelecek Güneş karakteri

 
Kısa bir zaman diliminde büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran Akıncı dizisine yeni eklenecek olan Güneş karakterini, güzel oyuncu Hira Koyuncuoğlu canlandıracak. Diziye dahil olacak Güneş karakteri kadar, Güneş karakterini canlandıracak olan Koyuncuoğlu’da izleyicilerin merakını çekmektedir. Hira Koyuncuoğlu’nun kim olduğu, hayatı, yaşı, daha önce performans sergilediği yapımlar, sosyal medya hesabı ve ilişki hayatını sizler için detaylı bir şekilde araştırdık.
 

 

Kim bu Hira Koyuncuoğlu?

 
1995 senesinin Ocak 7’sinde Yalova’da gözlerini dünyaya açan oyuncu; birkaç hafta öncesinde 26 yaşına basmıştır. Üniversite eğitimlerini Kadir Has Üniversitesinden tamamlayan Koyuncuoğlu, kamera karşısında ilk oyunculuğunu 2012 senesinde Adını Feriha Koydum adlı yapım ile yapmıştır. Bu yapım Hira Koyuncuoğlu’nun oyunculuk kariyerinin başladığı yerdir ayrıca. Bu sektöre henüz yeni adım atan oyuncu İstanbullu Gelin adlı yapımda sergilediği oyunculuk performansı ile geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. İstanbullu Gelin’de canlandırdığı Bade karakteri ile ünlenen güzel oyuncu, ekranlara en son Maria ile Mustafa adlı yapım ile gelmişti lakin dizi istediği izlenme oranlarına ulaşamayınca erken final yapmıştı. 2021 sezonunda ise güzel oyuncu Akıncı dizisinde canlandıracağı Güneş karakteri ile ekranlara gelecek.
 

 

Hira Koyuncuoğlu hangi yapımlarda yer aldı?

 
• Adını Feriha Koydum (2012),
 
• O Hayat Benim (2014-2017),
 
• İstanbullu Gelin (2017-2019),
 
• Maria ile Mustafa (2020),
 
• Akıncı (2021).

 

Hira Koyuncuoğlu’nun sosyal medya hesabı

 
Akıncı dizisinde canlandıracağı Güneş karakteri ile ekranlara gelecek olan güzel oyuncunun, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Hira Koyuncuoğlu’nun sosyal medya hesabı olan resmi instagram hesabında; 230 göderi ve 195 bin takipçi bulunuyor. Özel hayatının yanı sıra yer aldığı projeler ile ilgili de sık sık paylaşımlar yapmaktadır. Hira Koyuncuoğlu’nun Instagram’da kullandığı kullanıcı adı ise: @hirakoyuncuoglu

 

Hira Koyuncuoğlu’nun ilişki hayatı

 
Güzel oyuncu evlenmemiştir. Lakin daha öncesinde İstanbullu Gelin adlı yapımdaki rol arkadaşı olan Berkay Hardal ile aralarında bir aşk yaşanmıştır. Güzel oyuncu bu ilişkiye son verdikten sonra lise aşkına geri dönmüştür ve uzunca bir zaman beraber olduğu eski sevgilisiyle barışmış. Lakin daha sonrasında tekrar anlaşamamış ve ayrılmıştır. Hira Koyuncuoğlu’nun şuan bilinen bir sevgilisi bulunmuyor.

 

Hira Koyuncuoğlu’nun giyim tarzı

 
Güzel oyuncu, yalnızca sergilediği oyunculuk performansı ile değil güzelliği ile de dikkatleri üzerine toplamakta, kendinden bahsettirmektedir. Harika fiziğine adeta giydiği her şey uyuyor, her şey yakışıyor. Bu nedenle oyuncunun giyim tarzı da oldukça merak ediliyor. Genç kızlar tarafından özellikle merak edilen kıyafetlerini, Akıncı dizisine başladığı andan itibaren sitemizde yayınlamakta olacağız.
 


Son Güncelleme: 15.02.2021 01:27
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