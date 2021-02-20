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Akıncı dizisinde çalan Ceza - Beatcoin rap şarkısı sözleri

ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinde çalan Ceza - Beatcoin rap şarkısının sözleri izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ceza - Beatcoin şarkısının sözlerine içeriğimizde yer verdik.

20 Şubat 2021 Cumartesi 17:26
Akıncı dizisinde çalan Ceza - Beatcoin rap şarkısı sözleri
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ATV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Akıncı dizisin çalan Ceza – Beatcoin şarkısı yeni bölüme damga vurgu.

Ceza – Beatcoin sözleri

Şunun ağzına bez, benim altıma böyle bi' beatcoin (hıh)

İşte burada pinpoint, ekmek arası üç boyut

Bura sıcak ise git soyun

Bırakın, bu zor oyun

Bu oyunda ne bıçak, ne silah

Kredi kart, bodyguard, barikat yok, herkes tek

Panik yok canikom, bu bi' pos makinesi değil

Nakiti vakitle yerine koy hadi

Eritir ateşim demiri, çeliği

Ve gerisin geri gider

Kim olur ise biletini kesin

Bir bakıma gel, bir bakıma al kendini

Bu takıma gir, bu akıma dal

Bu nasıl bi' bal? Bu bala bi' ban ve tadına var!

Kovanın etrafında katil arılar var ama

Birçoğu gömmüş; yokmuş adap

Bir sürü konuda bulamıyorum muhatap

Taşmıyor bardak, patlıyor maytap

Yan bi' bakışla da geriliyor asap

Son vitesteyken hürmet, olay hep son viteste sürmek

Benzinin bitti oldun önek

Zaten av mevsimi alayı ördek

Test değildi ki bu geldi direkt man

Besbelli bu düzen götürmek

Sen iki adım ötede dur be tırrek lan

Trap değil bu; iki R'yle TR-Rap

Besteymiş, hastaymış, n'apayım?

En kralı bu, su yolunda kırılan bir testiymiş

Eskiymiş umurumda değil (umurumda değil)

Uykum yok hiç, geçmez vakit

Önce bir hak et, parladı yakıt, eyvah, hadi kaçın

Etrafımda dönen akbabalara inat

Yürüdüğüm yoldan, ey!

 

[Nakarat]

Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar?

(Yaklaş, yaklaş, yaklaş, yaklaş)

Kanadın yok, paraşüt yok

Becerin yok lan in or'dan (in or'dan, sakin, sakin)

Ateşi yakın hadi, aleve verin her yeri

Ben derinden gelen o deli

Bitmez enerjim var

Sanki bir helikopterim

Yazılan çok ama mana yok

Konuşamayan atıyo' nara (yeah, yeah)

 

[Verse 2]

Hadi kop, hep Hip-Hop, black ops, spec. ops gibi

Fatal hep VIP, tanıdığım tek boss B.I.G

Sanıyor kendini G.I. Joe

Hepsi tespitçi bir ciğerci

Hiç çağırmayın oralara inemem (hah)

Panik yok daha sürecek sinemam

Akıl verenin beyni yok ki bi' gram bile

Ben inersem kalmaz direnen (headshot)

Pek pak değil ortalık

Bu laptoplara virüs bulaşıyormuş, at format

Bi' tat, bi' bak, bu tatbikat değil

Katta kaldık diye duracak değilim

Ki zaten katbekat hep artıyo' hile

Biz gidelim yola dolmayacak mide

Burası daha çok ısınacak önemi yok

Hazırım bu konuda biliyo'sunuz ki pirim

(pirim, pirim, pirim, pirim)

 

[Beat Switch]

 

[Verse 3]

Ve yeni bir gün başlıyor mirim

Karanlığa tohum ekenler değiliz

Zafer her zaman olmuyor iyinin

Akıp gidiyor günlerimiz bir bir

Ama son kalan hep iyi gülüyor değil mi?

Bir komik, bir hüzünlü bu film

Çok konu var ama varmıyor dilim

İşte bu ispat, her yer oldu pas

Her gün aynı hamam aynı tas

Bazen her şey gitmiş rast (gitmiş rast)

Bazen gelmez rast (gelmez rast)

Boş ver zaten baksana dünya fanus

Yeniden başlıyor kâbus, ey!

 

[Beat Switch]

 

[Nakarat]

Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar?

(Yaklaş, yaklaş, yaklaş, yaklaş)

Kanadın yok, paraşüt yok

Becerin yok lan in or'dan (in or'dan, sakin, sakin)

Ateşi yakın hadi, aleve verin her yeri

Ben derinden gelen o deli

Bitmez enerjim var

Sanki bir helikopterim

Yazılan çok ama mana yok

Konuşamayan atıyo' nara (yeah, yeah), ey!

 

Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar?

(Yaklaş, yaklaş, yaklaş, yaklaş)

Kanadın yok, paraşüt yok

Becerin yok lan in or'dan (in or'dan, sakin, sakin)

Ateşi yakın hadi, aleve verin her yeri

Ben derinden gelen o deli

Bitmez enerjim var

Sanki bir helikopterim

Yazılan çok ama mana yok

Konuşamayan atıyo' nara (yeah, yeah)



Son Güncelleme: 20.02.2021 17:26
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıCeza Beatcoin
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