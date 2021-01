Akıncı dizisinde Beyza karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?

Akıncı dizisindeki Beyza karakteri kim?

Ekranların yeni dizisi Akıncı’da yer alan Beyza karakterine hayat veren oyuncunun adı Selin Çuhadaroğlu’dur. Genç oyuncu 1998 senesinin Ekim 3’ünde dünyaya gözlerini İstanbul’da açmıştır. 2021 senesi itibari ile Selin Çuhadaroğlu 23 yaşındadır. Oyunculuk eğitimlerini ise Margie Habor Stüdyo’da tamamlamıştır.

Selin Çuhadaroğlu hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

• Further Instruction(2015) adlı yapımda tutumlu çocuk olarak ekranlara gelmiştir,

• Cedar Squoia Intenational(2017) adlı yapımda kabadayı rolünü canlandırmıştır, • Cedar Squoia Intenational(2017) adlı yapımda kabadayı rolünü canlandırmıştır,

• In a Dream(2017) adlı yapımda kafenin sahibi rolündedir,

• Let’s Kick It(2017) adlı yapımda Britin karakterine hayat vermiştir,

• Suburban Dad(2018) adlı projede Jessica Star karakterini canlandırmıştır,

• See You in Eylül(2020) adlı yapımda Mary karakteri ile oyunculuk performansı sergilemiştir,

• Akın(2021) adlı dizide canlandırdığı Beyza karakteri ile günümüzde ekranlara geliyor.