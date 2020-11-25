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Akıncı dizisi yeni fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarının yeni duyurulan ve büyük ilgi toplayan dizisi Akıncı ile ilgili ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman sonrasında Süper Kahraman dizisi olacağı kesinleşen Akıncı'nın oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmeye devam ediyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 23:40
Akıncı dizisi yeni fragmanı yayınlandı
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ATV ekranlarında yayınlanacağı kesinleşen Akıncı dizisi ile ilgili ilk fragman yayınlandı. Televizyon dizilerinden farklı olarak fantastik bir temanın işleneceği Akıncı dizisi merak ediliyor.

NTC Medya tarafından ATV için hazırlanan ve fantastik dizi kategorisinde olan Akıncı dizisinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız olarak açıklandı. Konusunu ve güçlerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul’un koruyucusu olan bir süper kahraman dizisi olacağı açıklandı.

Dizinin fragmanında Akıncı karakterinin kostümü, motosikleti ve kontrol merkezi dikkatlerden kaçmadı.


Akıncı dizisi oyuncuları

Başrollerinde Şükrü Özyılmaz ve Büşra Develi’nin olduğu yapımda ayrıca Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan ve Deren Talu gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Dizinin çekimlerine ise İstanbul’da kurulan özel paltolarda ve belirlenen semtlerde devam ediliyor.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizinin proje tasarımcısı Hakan Kandal bulunurken yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 23:40
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ATVYeni DiziAkıncıYakında
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