1 Ocak 2021’de seyircilerle buluşan Akıncı dizisi seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Akıncı dizisi Yeliz karakteri merak edilen karakterlerden oldu. İşte Akıncı Yeliz karakteri ve detayları...

Akıncı dizisi Yeliz kimdir?

Akıncı dizisi Yeliz’in öğretmen olduğu biliniyor. Bunun dışında Yeliz karakteriyle ilgili net bir bilgiye ulaşamadık henüz. Yeni bölümlerle birlikte Yeliz karakteri hakkında bilgilerle sizlerle birlikte olacağız.

Akıncı dizisi Yeliz karakterini canlandıran oyuncu Bilgi Nur Aydoğmuş’tur. Peki Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir? İşte detaylar...

Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir?

Bilgi Nur Aydoğmuş 1997’de doğdu. 1.80 boyu vardır. İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 2019’da Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuştur. İlk oyunculuk tecrübesine de Akıncı dizisi Yeliz karakteri ile başlamıştır.

Bilgi Nur Aydoğmuş resmi instagram hesabı : @bilgiaydogmus

Bilgi Nur Aydoğmuş’un ilişkisi var mıdır?

Bilgi Nur Aydoğmuş’un şaun bilinen bir ilişkisi yoktur.