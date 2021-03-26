İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Akıncı dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları

Akıncı dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Akıncı dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı?’a dair gelişmeleri 26 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 21:00
Akıncı dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Takip Et:

ATV ekranlarında yeni yılın ilk gününde yeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Bilindiği üzere ATV’de yayınlanan Hercai dizisinin yayın günü Cuma’dan Pazar’a alındı. 2021’in ilk Cuma günü ise Akıncı dizisini izleyeceğiz.

Akıncı dizisi reyting sonuçları ve izleyici yorumları

1 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelen olan Akıncı dizisinin, aynı gün yayınlanan birçok rakibi bulunuyor. Dizinin en büyük rakibi TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda. Akıncı’nın ekran serüveninin uzun olması için önce Kırmızı Oda sonra da Arka Sokaklar, Akrep ve Payitaht Abdülhamid dizilerini geride bırakması gerekecek.

Akıncı dizisinin ikinci bölümü ekranlarda yayınlandıktan sonra reyting sonuçlarına ve izleyici yorumlarına haberimizde yer vereceğiz.

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 21:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Büşra Develişükrü özyıldızATVAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Akıncı dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?
Bim mağazalarında satışa çıkarılan Heifer sterilizasyon spreyi incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Rüyada büyük fare görmek ne demek, büyük fare görmek ne anlama gelir?
Kırmızı Oda dizisine katılan Esra Ronabar kimdir? Nihal karakteri kimdir?
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
Akrep dizisi Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yeri ve mekanları
Akrep dizisi Berna kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Başak Daşman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Acemi Anneler 112. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Norveç maçı şifreli mi, şifresiz mi, hangi gün saat kaçta?
Masumlar Apartmanı'nda çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut doğum tarihi
Ramo dizisindeki Hamza karakteri kimdir?
Akıncı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin yer aldığı dizi ve film yapımları
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.