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Akıncı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Akıncı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 29.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 19:31
Akıncı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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