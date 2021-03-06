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Akıncı dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Akıncı dizisi konusu ve oyuncuları

Akıncı dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Akıncı dizisi konusu ve oyuncuları haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 05.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:32
Akıncı dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Akıncı dizisi konusu ve oyuncuları
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:32
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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