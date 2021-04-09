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Akıncı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Akıncı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Akıncı dizisi oyuncu kadrosu haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 09.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 19:30
Akıncı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Akıncı dizisi oyuncu kadrosu
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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