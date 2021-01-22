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Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 22 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:30
Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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