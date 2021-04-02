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Akıncı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Akıncı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Akıncı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Akıncı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Akıncı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Akıncı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri haberinin tüm yeni gelişmeleri 2 Nisan 2021 Cuma günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

02 Nisan 2021 Cuma 19:30
Akıncı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Akıncı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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