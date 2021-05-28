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Akıncı dizisi Nergis’i kim canlandırıyor? Büşra Develi'nin biyografisi

Akıncı dizisi Nergis’i kim canlandırıyor? Büşra Develi'nin biyografisi haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 28 Mayıs 2021 Cuma günü de gündemde! Siz de Akıncı dizisi Nergis’i kim canlandırıyor? Büşra Develi'nin biyografisi haberi için 28 Mayıs 2021 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 20:00
Akıncı dizisi Nergis’i kim canlandırıyor? Büşra Develi'nin biyografisi
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ATV’nin yeni sezonda hayatımıza girecek olan “Akıncı” dizisi başrol oyuncuları oldukça dikkat çekmiştir. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi oyuncuların yer aldığı dizide karakter oldukça merak uyandırmıştır.

Nergis Kimdir? (Büşra Develi)

Dizide başarılı bir gazeteciyi oynayan Büşra Develi herkes tarafından tanınmaktadır. İddialı ve başarılı olan gazetecinin asıl amacı ise Türkiye’de unutulmaz gazetecilerin arasına girmek istemesidir.

 Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi kimdir?

 1993 doğumlu İzmit’te doğan 27 yaşındaki Büşra Develi oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da yetenek sınavlarını kazanan başarılı oyuncu üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Karşımıza   ilk ke İlyas Yalçıntaş’ın klibinde oynamıştır. Daha sonra sevilen oyuncu birçok başarılı platformlarda yer almıştır.

Büşra Develi’nin oynadığı diziler ise

;

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" da Selin karakterini oynayarak karşımıza çıkmıştır. Daha sonra 2016 yılında"Tatlı İntikam" dizisinde Rüzgâr karakteri ile seyirciyle buluşmaktadır. Develi; 2017-2018 yılında birçok kişi tarafından izlenen farklı bir platformda karşımıza çıkmaktadır. "Fi" dizisi ile karşımıza çıkan Develi oldukça başarılı olmuştur. 2018 yılında "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisinde Eleni’yi canlandırmıştır. Şu an ise "Akıncı" dizisinde Nergis karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır.


Son Güncelleme: 28.05.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Büşra DeveliAtv Akıncı
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