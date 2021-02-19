İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Akıncı dizisi Nergis kimdir? Büşra Develi'nin yer aldığı diziler

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Akıncı dizisi Nergis kimdir? Büşra Develi'nin yer aldığı diziler haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 19 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 20:02
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Büşra Develi'nin yer aldığı diziler
Takip Et:

ATV’nin yeni sezonda hayatımıza girecek olan “Akıncı” dizisi başrol oyuncuları oldukça dikkat çekmiştir. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi oyuncuların yer aldığı dizide karakter oldukça merak uyandırmıştır.

Nergis Kimdir? (Büşra Develi)

Dizide başarılı bir gazeteciyi oynayan Büşra Develi herkes tarafından tanınmaktadır. İddialı ve başarılı olan gazetecinin asıl amacı ise Türkiye’de unutulmaz gazetecilerin arasına girmek istemesidir.

 Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi kimdir?

 1993 doğumlu İzmit’te doğan 27 yaşındaki Büşra Develi oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da yetenek sınavlarını kazanan başarılı oyuncu üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Karşımıza   ilk ke İlyas Yalçıntaş’ın klibinde oynamıştır. Daha sonra sevilen oyuncu birçok başarılı platformlarda yer almıştır.

Büşra Develi’nin oynadığı diziler ise

;

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" da Selin karakterini oynayarak karşımıza çıkmıştır. Daha sonra 2016 yılında"Tatlı İntikam" dizisinde Rüzgâr karakteri ile seyirciyle buluşmaktadır. Develi; 2017-2018 yılında birçok kişi tarafından izlenen farklı bir platformda karşımıza çıkmaktadır. "Fi" dizisi ile karşımıza çıkan Develi oldukça başarılı olmuştur. 2018 yılında "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisinde Eleni’yi canlandırmıştır. Şu an ise "Akıncı" dizisinde Nergis karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 19.02.2021 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Büşra DeveliAtv Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Sekreter’u kim canlandırıyor? Gülçin Kültür Şahin'in biyografisi
Seni Çok Bekledim dizisinin Kadir'i Özcan Deniz'in hayat hikayesi!
Akrep Hizmetçi kimdir? Demet Gül yaşı, boyu, sevgilisi
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Büşra Develi'nin yer aldığı diziler
Akrep dizisindeki Avukat Ayşem karakteri kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Mihre karakteri Kimdir? Lila Gürmen dizideki rolü ve hayatı
Seni Çok Bekledim dizisindeki Osman Efe karakteri Kimdir? Şehsuvar Aktaş dizideki rolü ve hayatı
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Exatlon Challenge Doğan Kabak kimdir? Yarışmacı Doğan Kabak hakkında bilgiler
SSK Hizmet Dökümü İsimden Sorgulama Nasıl Yapılır? E-devlet Üzerinden Hizmet Dökümü Sorgulama
Bankaların yeni kampanyası enflasyon endeksli konut kredisi faizleri düşecek mi?
Halka Yeni yeni sezon ne zaman başlayacak? Halka 2. sezon başlangıç tarihi belli oldu
Devlet Hava Meydanları (DHMİ) 112 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı!
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu hakkında bilgiler
Akrep Duru karakterini kim canlandırıyor? Aslı Melisa Uzun kimdir?
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 19 Şubat 2021 Cuma
Son Yaz Selim karakterini kim canlandırıyor? Ali Atay kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.