İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Akıncı dizisi Nergis karakterini kim canlandırıyor? Büşra Develi kimdir?

Yeni yılın iddialı dizisinde Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi kimdir? Kaç yaşında?

27 Aralık 2020 Pazar 22:33
Akıncı dizisi Nergis karakterini kim canlandırıyor? Büşra Develi kimdir?
Takip Et:

ATV’nin yeni sezonda hayatımıza girecek olan “Akıncı” dizisi başrol oyuncuları oldukça dikkat çekmiştir. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi oyuncuların yer aldığı dizide karakter oldukça merak uyandırmıştır.

Nergis Kimdir? (Büşra Develi)

Dizide başarılı bir gazeteciyi oynayan Büşra Develi herkes tarafından tanınmaktadır. İddialı ve başarılı olan gazetecinin asıl amacı ise Türkiye’de unutulmaz gazetecilerin arasına girmek istemesidir.

 Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi kimdir?

 1993 doğumlu İzmit’te doğan 27 yaşındaki Büşra Develi oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da yetenek sınavlarını kazanan başarılı oyuncu üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Karşımıza   ilk ke İlyas Yalçıntaş’ın klibinde oynamıştır. Daha sonra sevilen oyuncu birçok başarılı platformlarda yer almıştır.

Büşra Develi’nin oynadığı diziler ise

;

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" da Selin karakterini oynayarak karşımıza çıkmıştır. Daha sonra 2016 yılında"Tatlı İntikam" dizisinde Rüzgâr karakteri ile seyirciyle buluşmaktadır. Develi; 2017-2018 yılında birçok kişi tarafından izlenen farklı bir platformda karşımıza çıkmaktadır. "Fi" dizisi ile karşımıza çıkan Develi oldukça başarılı olmuştur. 2018 yılında "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisinde Eleni’yi canlandırmıştır. Şu an ise "Akıncı" dizisinde Nergis karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 27.12.2020 22:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv AkıncıBüşra Develi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu

Popüler Haberler

Akıncı dizisi Nergis karakterini kim canlandırıyor? Büşra Develi kimdir?
İhbar tazminatı için nereye başvurulur, kimlere verilir? 2020
TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yayın tarihini sonunda açıklandı!
Hepsi Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Saat 04:04 nedir? Saat 04:04 neyi ifade eder, anlamı nedir?
İşte Bu Benim Masalım 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
MasterChef Aşçılıkta kaşık atma nedir, ne demektir?
Kefaret dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
MEB EBA TV 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders var mı?
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakteri kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Netflix Kasım 2020 takvimi belli oldu! Netflix Kasım 2020'de yayınlanacak diziler ve filmler
Memlekete geri dönüş göç yardımı nasıl alınır? Köye dönüş yardımları şartları nelerdir?
Aynen Aynen yeni sezon ne zaman başlayacak?
Aynen Aynen 3. sezon ne zaman başlayacak? BluTV yeni sezon tarihi belli oldu!
VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Yükseköğrenim VGM bursu geri ödemeli mi? VGM bursu alan öğrenci kyk kredisi alabilir mi?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Exxen nedir, Exxen indirme işlemi nasıl yapılır? Android ve IOS için EXXEN APK
Öğretmen dizisi final mi yapacak?
BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler indirimde bu hafta neler var?
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.