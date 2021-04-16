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Akıncı dizisi ne zaman final yapacak? ATV Akıncı dizisi final yapıyor!

ATV ekranlarında kısa bir süre önce başlayan Akıncı dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İzleyiciler Akıncı final yapacak mı, Akıncı ne zaman bitecek, Akıncı ne zaman final yapıyor sorularının yanıtları belli oldu.

16 Nisan 2021 Cuma 12:10
Akıncı dizisi ne zaman final yapacak? ATV Akıncı dizisi final yapıyor!
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ATV ekranlarında kısa bir süre önce başlayan Akıncı dizisi beğeniyle izlenen dizilerden biri olmayı başarmıştı. Ancak son dönemlerde kulislerde dizinin final yapacağı konuşuluyor. ATV ekranlarında kısa bir süre önce başlayan Akıncı dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İzleyiciler Akıncı final yapacak mı, Akıncı ne zaman bitecek, Akıncı ne zaman final yapıyor sorularının yanıtları belli oldu.

Akıncı Dizisi Final mi Yapacak?

Akıncı dizisinin başrollerinde  Büşra Develi, Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin gibi önemli oyuncular yer alıyor. Son bölümlerde birçok oyuncu diziden ayrıldı. Normalde 6 bölümlük kısa bir dizi olması planlanırken ilgiden dolayı 16 bölüme kadar uzatıldı. Oyuncuların ayrılmasından dolayı dizi 20. Bölümde final yapacak.

Akıncı Dizisi Konusu

Bir öğretmen olan Fatih, dürüst, idealist ve yakışıklı bir tarih öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Üniversiteden mezun olur ve bir anda babasının eski arkadaşı onun karşısına çıkarak kendi ailesi hakkında bilinmeyen ilginç şeyler anlatır. Fatih aslında Osmanlı soyundan gelen önemli bir ailenin üyesidir. Kendisi akıncı beyidir. Bunu öğrendiği andan itibaren bu soylu görevi devam ettirecektir.



Son Güncelleme: 16.04.2021 12:10
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AkıncıFinal
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