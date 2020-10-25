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Akıncı dizisi konusu ve oyuncuları

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Akıncı dizisi konusu ve oyuncuları belli oldu. Osmanlı tarihinden esinlenilerek oluşturulan dizi için geri sayım başladı.

25 Ekim 2020 Pazar 22:14
Akıncı dizisi konusu ve oyuncuları
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Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Osmanlı tarihini anlatacak ve moden kahramanın zorlu mücadelesini anlatacak Akıncı dizisi için geri sayım başladı. Kasım ayında ATV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.


NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak dizinin yönetmenliğini Veli Çelik üstleniyor.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi’nin başrolünü üstlendiği Akıncı dizisinde Yıldıray Şahinler, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar ve Deren Talu rol alıyor. Çekimlerin İstanbul’da kurulan platolarda yapılacağı belirtiliyor.



Son Güncelleme: 25.10.2020 22:43
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AkıncıATVAkıncı Oyuncuları
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