Akıncı dizisi konusu ve oyuncuları

Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Osmanlı tarihini anlatacak ve moden kahramanın zorlu mücadelesini anlatacak Akıncı dizisi için geri sayım başladı. Kasım ayında ATV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
Akıncı dizisi oyuncu kadrosu
Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi’nin başrolünü üstlendiği Akıncı dizisinde Yıldıray Şahinler, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar ve Deren Talu rol alıyor. Çekimlerin İstanbul’da kurulan platolarda yapılacağı belirtiliyor.
Son Güncelleme: 25.10.2020 22:43