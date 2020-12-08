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Akıncı dizisi konusu ve güncel oyuncu kadrosu

ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Akıncı dizisi konusu ve güncel oyuncu kadrosu belli oldu. Köklerini Osmanlı tarihinden alan Akıncı dizisi hakkında merak edilenler.

08 Aralık 2020 Salı 23:15
Akıncı dizisi konusu ve güncel oyuncu kadrosu
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:15
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Anahtar Kelimeler:
ATVAkıncı
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