Akıncı dizisi kaç bölüm sürecek?

ATV ekranları yeni biz diziyle tanışıyor. Akıncı dizisi ATV ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle başlıyor. Aksiyon dizisi olan Akıncı dizisi, Türkiye'nin pek alışık olmadığı bir konuyla ekranlara gelecek. Vatandaşlarımız Akıncı dizisinin kaç bölüm süreceğini merak ediyor.

Akıncı Dizisi Ne Zaman Bitecek?

Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Erkan Bektaş, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler, Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız gibi önemli isimler yer almaktadır. Şu an için 6 bölüm olarak hazırlanan dizinin performansına göre yeni bölümleri çekilecek.

Şu an için 1 buçuk ay boyunca yayınlanacak olan dizinin başarısına göre uzayıp uzamayacağı belli olacak. 6 bölümün sonucunda reyting sonuçlarında istenilen verimi elde edemezse sonlandırılacak. Akıncı dizisi şimdilik 6 bölüm olarak sözleşme imzaladı. Dizinin ne zaman biteceği konusunda henüz net bir bilgi yoktur. Çünkü performansına göre bitip bitmeyeceği belli olacak.

Akıncı dizisi ilk 6 bölümde istenilen reyting oranına ulaşırsa o zaman yeni sezonda da ATV ekranların yer alacaktır. Seyirciler için ne kadar dikkat çekici olursa yeni sezondaki varlığı da o kadar sağlam olacaktır.