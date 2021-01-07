Akıncı dizisi kaç bölüm olacak? Final bölümü ne zaman?

1 Ocak’ta yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi reyting sıralamasında Kırmızı Oda ve Son Yaz’ın gerisinde kaldı. İşte detaylar...
Akıncı dizisi ne kadar süre yayınlanacak?
Eğeer Akıncı dizisine beklenilen reytingler gelirse +13 bölüm daha devam niteliği olacak. Dizinin yapımcısı NTC Medya ile yaptığı bu anlaşmada Akıncı dizisinin dört altında reyting alma durumunda +13 bölüm olmayacak gibi duruyor.
Dizi +13 bölüm almadığı durumda 5 Mart’ta 10. Bölümde final yapar. Eğer dört üzeri reyting sağlayıp +13 bölüm daha uzatılırsa 2 Haziran’a kadar devam eder.
Son Güncelleme: 07.01.2021 19:12