Akıncı dizisi kaç bölüm olacak? Final bölümü ne zaman?

1 Ocak’ta yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi reyting sıralamasında Kırmızı Oda ve Son Yaz’ın gerisinde kaldı. İşte detaylar...

Akıncı dizisi ne kadar süre yayınlanacak?

Devlet tarafından da desteklenen dizinin ekranda kalma süresi ne kadar olacak?

Eğeer Akıncı dizisine beklenilen reytingler gelirse +13 bölüm daha devam niteliği olacak. Dizinin yapımcısı NTC Medya ile yaptığı bu anlaşmada Akıncı dizisinin dört altında reyting alma durumunda +13 bölüm olmayacak gibi duruyor.

Dizi +13 bölüm almadığı durumda 5 Mart’ta 10. Bölümde final yapar. Eğer dört üzeri reyting sağlayıp +13 bölüm daha uzatılırsa 2 Haziran’a kadar devam eder.

