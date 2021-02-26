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Akıncı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Akıncı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 26 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek Akıncı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 21:01
Akıncı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
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ATV ekranlarında yeni yılın ilk gününde yeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Bilindiği üzere ATV’de yayınlanan Hercai dizisinin yayın günü Cuma’dan Pazar’a alındı. 2021’in ilk Cuma günü ise Akıncı dizisini izleyeceğiz.

Akıncı dizisi reyting sonuçları ve izleyici yorumları

1 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelen olan Akıncı dizisinin, aynı gün yayınlanan birçok rakibi bulunuyor. Dizinin en büyük rakibi TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda. Akıncı’nın ekran serüveninin uzun olması için önce Kırmızı Oda sonra da Arka Sokaklar, Akrep ve Payitaht Abdülhamid dizilerini geride bırakması gerekecek.

Akıncı dizisinin ikinci bölümü ekranlarda yayınlandıktan sonra reyting sonuçlarına ve izleyici yorumlarına haberimizde yer vereceğiz.

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 21:01
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Anahtar Kelimeler:
Büşra Develişükrü özyıldızATVAkıncı
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