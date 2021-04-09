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Akıncı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akıncı dizisi izlendi mi tutuldu mu?

Gündemde ilgi odağı haline gelen 9 Nisan 2021 tarihli Akıncı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akıncı dizisi izlendi mi tutuldu mu? haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 09-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 21:00
Akıncı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akıncı dizisi izlendi mi tutuldu mu?
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ATV ekranlarında yeni yılın ilk gününde yeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Bilindiği üzere ATV’de yayınlanan Hercai dizisinin yayın günü Cuma’dan Pazar’a alındı. 2021’in ilk Cuma günü ise Akıncı dizisini izleyeceğiz.

Akıncı dizisi reyting sonuçları ve izleyici yorumları

1 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelen olan Akıncı dizisinin, aynı gün yayınlanan birçok rakibi bulunuyor. Dizinin en büyük rakibi TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda. Akıncı’nın ekran serüveninin uzun olması için önce Kırmızı Oda sonra da Arka Sokaklar, Akrep ve Payitaht Abdülhamid dizilerini geride bırakması gerekecek.

Akıncı dizisinin ikinci bölümü ekranlarda yayınlandıktan sonra reyting sonuçlarına ve izleyici yorumlarına haberimizde yer vereceğiz.

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
Büşra Develişükrü özyıldızATVAkıncı
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