Yakın bir tarihte ATV ekranlarında yayınlanacağı ifade edilen Akıncı dizisiyle ilgili araştırmalar başladı. Son olarak intenet üzerinde Akıncı dizisinin hangi yabancı diziden uyarlandığı araştırılmaya başlandı.
Akıncı dizisi hangi diziden uyarlanıyor?
Elde edilen bilgilere göre Akıncı dizisinin herhangi bir yabancı yapıdan uyarlanmadığı ifade ediliyor. Dizinin moden bir halk kahramanının maceraları olarak izleneceği, köklerinin ise Osmanlı tarihinden geldiği ve karakterin İstanbul’u koruyacağı öne sürülüyor.
Son Güncelleme: 19.11.2020 23:03