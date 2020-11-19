Yakın bir tarihte ATV ekranlarında yayınlanacağı ifade edilen Akıncı dizisiyle ilgili araştırmalar başladı. Son olarak intenet üzerinde Akıncı dizisinin hangi yabancı diziden uyarlandığı araştırılmaya başlandı.

Akıncı dizisi hangi diziden uyarlanıyor?

Yakın bir tarihte ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşacağı ifade edilen Akıncı dizisi NTC Medya tarafından ortaya konuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Didem İnselel, Serhan Onat ve Berrin Arısoy gibi önemli oyunular yer alıyor. Dizinin konusuna kısaca bakıldığında ise moden bir süper kahramanın maceralarının anlatılacağı ifade edildi.

Elde edilen bilgilere göre Akıncı dizisinin herhangi bir yabancı yapıdan uyarlanmadığı ifade ediliyor. Dizinin moden bir halk kahramanının maceraları olarak izleneceği, köklerinin ise Osmanlı tarihinden geldiği ve karakterin İstanbul’u koruyacağı öne sürülüyor.