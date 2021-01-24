İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Akıncı dizisi final mi yapacak? ATV yeni dizisinden kötü haber var!

ATV ekranlarının yeni sezon dizilerinden birisi olan Akıncı’nın başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi bulunuyordu. Yeni döneme iddialı bir şekilde başlayan dizinin erken final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Akıncı adlı dizinin finale gidip gitmeyeceği ise merak kaynağı oldu. Peki ATV'nin yeni dizisi final mi yapacak? İşte detaylar...

24 Ocak 2021 Pazar 21:50
Akıncı dizisi final mi yapacak? ATV yeni dizisinden kötü haber var!
Takip Et:

ATV’nin yeni sezon dizisi Akıncı yalnızca 4 bölüm yayınlamıştı, şimdi ise dizinin erken final kararı aldığı iddia ediliyor. Osmanlı İmparatorluğunun tarihinden esinlenen Akıncı dizisi, İstanbul’u korumak isteyen bir halk kahramanını anlatıyor. Dizide yerli ve milli Süperkahraman Akıncı’ya hayat veren isim ise Şükrü Özyıldız’dır.

 

Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu

Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın başrolleri paylaştığı dizide, başrollere eşlik eden; Tolga Tekin, Ayça Erturan, Berrak Kuş, Deren Talu ve Yılmaz Bayraktar gibi birçok tanınmış oyuncuları barındırıyor.

 

Dizinin yapımcılık görevinde NTC Medya bulunuyor, yönetmenliğini ise Veli Çelik yapıyor. Dizinin çekimleri özellikle İstanbul’un tarihi bölgelerinde gerçekleştirilen dizide; hayali karakter Akıncı’nın gündüzleri Tarih öğretmenliği geceleri ise Akıncı olarak süperkahramanlık yapan karakter izleyicilerin merakını kazanmıştır. İlk bölümde yakalanan başarı ise gelen bölümlerde sürdürülemedi. En son yayınlanan 3’üncü bölümüyle reytinglerdeki düşüş adeta şok edecek derecede azdı. Akıncı dizisinin reytingleri ilk 10’da bile yer almadı. Akıncı dizisinin tuhaf ve diğerlerinden farklı konusu, himayesinde barındırdığı ünlü oyuncular bile bu durumu düzeltemedi. Yani dizi izlenme oranlarının kurbanı oldu. Bundan dolayı dizinin erken finale gideceği düşünülüyor.

 

Akıncı’nın erken final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin finali ile ilgili henüz net bir cevap bulunmuyor. Yalnız ilk 10 bölümlük anlaşmasını bitirdiğinde finale gitmesi beklenmekte. Bu sürecin içinde dizinin izlenme oranları artarsa belki dizinin devam ettirilmesi söz konusu olabilir. Lakin dizi şuan aldığı reyringlerle devam ederse erken finale gideceği kesin gibi gözüküyor. Bunun nedeni ise Akıncı’nın Cuma günleri yayınlanması. Cuma günü yayınlanan dizilere bakıldığında birçoğu iddialı yapımlar olmakta. 15 senelik dizi Arka Sokaklar Cuma günleri zirvede. Onun peşinden ise yoğun bir izleyici kitlesine ulaşan Kırmızı Oda geliyor. Özcan Deniz’in yeni yapımı Seni Çok Bekledim’de Cuma günü yayınlanmaya başlayacak. İzlenme savaşlarında maalesef dizilerden bazıları ekranlara veda etmek zorunda kalıyor.



Son Güncelleme: 24.01.2021 22:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkıncıAkıncı DizisiAkıncı InstagramAkıncı Twitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'den Çağrı'ya sert eleştiri!
Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'den Çağrı'ya sert eleştiri!
Survivor Meryem sakatlığı ne, neden diskalifiye oldu? Survivor Meryem Survivor'dan neden gitti, geri döner mi?
Survivor Meryem sakatlığı ne, neden diskalifiye oldu? Survivor Meryem Survivor'dan neden gitti, geri döner mi?
Sen Çal Kapımı Serkan neden yok, nerede, dönecek mi?
Sen Çal Kapımı Serkan neden yok, nerede, dönecek mi?
23 Ocak 2021 Cumartesi reyting sonuçları!
23 Ocak 2021 Cumartesi reyting sonuçları!
Akrep dizisinin günü ve saati değiştirildi! Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Akrep dizisinin günü ve saati değiştirildi! Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kim Milyoner Olmak İster neden yok, final mi yaptı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm tarihi
Kim Milyoner Olmak İster neden yok, final mi yaptı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm tarihi

Popüler Haberler

Martha Vineyard 21 gün detoksu ile 21 günde 10 kilo
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak 2021 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Fenerbahçe Mesut Özil tanıtım videoları
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
KOSGEB’den hibe desteği alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Genç girişimci iş yeri açma hibe kredi başvuruları nasıl yapılır?
EYT çıkarsa kimler emekli olur? 2021
Ev hanımlarına mikro kredi imkanı sağlayan kurumlar ve bankalar hangileri?
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim 5 Ocak Salı günü aktüel ürünleri!
TOKİ Kilis Merkez Tahtalı kura çekilişi sonuçları belli oldu!
Memurlar yeni vergi düzenlemesinden nasıl etkilenecek?
Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 1010 1. bölüm fragmanı
Güncel gümüş fiyatları 25 Ocak 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TV8 canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 24 Ocak 2021 Pazar
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2021
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Atv canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.