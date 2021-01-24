Akıncı dizisi final mi yapacak? ATV yeni dizisinden kötü haber var!

ATV’nin yeni sezon dizisi Akıncı yalnızca 4 bölüm yayınlamıştı, şimdi ise dizinin erken final kararı aldığı iddia ediliyor. Osmanlı İmparatorluğunun tarihinden esinlenen Akıncı dizisi, İstanbul’u korumak isteyen bir halk kahramanını anlatıyor. Dizide yerli ve milli Süperkahraman Akıncı’ya hayat veren isim ise Şükrü Özyıldız’dır.

Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu

Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın başrolleri paylaştığı dizide, başrollere eşlik eden; Tolga Tekin, Ayça Erturan, Berrak Kuş, Deren Talu ve Yılmaz Bayraktar gibi birçok tanınmış oyuncuları barındırıyor.

Dizinin yapımcılık görevinde NTC Medya bulunuyor, yönetmenliğini ise Veli Çelik yapıyor. Dizinin çekimleri özellikle İstanbul’un tarihi bölgelerinde gerçekleştirilen dizide; hayali karakter Akıncı’nın gündüzleri Tarih öğretmenliği geceleri ise Akıncı olarak süperkahramanlık yapan karakter izleyicilerin merakını kazanmıştır. İlk bölümde yakalanan başarı ise gelen bölümlerde sürdürülemedi. En son yayınlanan 3’üncü bölümüyle reytinglerdeki düşüş adeta şok edecek derecede azdı. Akıncı dizisinin reytingleri ilk 10’da bile yer almadı. Akıncı dizisinin tuhaf ve diğerlerinden farklı konusu, himayesinde barındırdığı ünlü oyuncular bile bu durumu düzeltemedi. Yani dizi izlenme oranlarının kurbanı oldu. Bundan dolayı dizinin erken finale gideceği düşünülüyor.

Akıncı’nın erken final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin finali ile ilgili henüz net bir cevap bulunmuyor. Yalnız ilk 10 bölümlük anlaşmasını bitirdiğinde finale gitmesi beklenmekte. Bu sürecin içinde dizinin izlenme oranları artarsa belki dizinin devam ettirilmesi söz konusu olabilir. Lakin dizi şuan aldığı reyringlerle devam ederse erken finale gideceği kesin gibi gözüküyor. Bunun nedeni ise Akıncı’nın Cuma günleri yayınlanması. Cuma günü yayınlanan dizilere bakıldığında birçoğu iddialı yapımlar olmakta. 15 senelik dizi Arka Sokaklar Cuma günleri zirvede. Onun peşinden ise yoğun bir izleyici kitlesine ulaşan Kırmızı Oda geliyor. Özcan Deniz’in yeni yapımı Seni Çok Bekledim’de Cuma günü yayınlanmaya başlayacak. İzlenme savaşlarında maalesef dizilerden bazıları ekranlara veda etmek zorunda kalıyor.