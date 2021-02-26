İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Akıncı dizisi Fatih’i kim canlandırıyor? Şükrü Özyıldız'ın biyografisi

Gündemde ilgi odağı haline gelen 26 Şubat 2021 tarihli Akıncı dizisi Fatih’i kim canlandırıyor? Şükrü Özyıldız'ın biyografisi haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 26-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 19:39
Akıncı dizisi Fatih’i kim canlandırıyor? Şükrü Özyıldız'ın biyografisi
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Dizide Şükrü Özyıldık, Büşra Develi, Müge Boz, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler, Erkan Bektaş, Didem İnselel, Yılmaz Bayraktar, Serhat Onat, Ayça Erturan, Berrin Arısoy, Ercü Turan, Sermet Yeşil, Berrak Kuş, Deren Talu gibi pek çok isim yer alıyor.

Akıncı Dizisi Fatih Karakteri Kimdir?

Dizide Fatih karakterini Şükrü Özyıldız canlandırmaktadır. Dizide Fatih karakteri kökleri Osmanlı’ya dayanan bir süper kahramandır. En büyük görevi İstanbul’u korumak olan Fatih, İstanbul’u korumak adına her şeyini ortaya koymaktadır.

Şükrü Özyıldız Kimdir?

1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi görmüştür. Özyıldız ilk olarak 2011 yılında Derin Sular dizisinde rol almıştır. Pek çok dizide rol alan Özyıldız son olarak Akıncı dizisinde Fatih’i canlandırmaktadır.

Şükrü Özyıldız’ın Rol Aldığı Yapımlar

2011- Derin Sular - Toprak

2012- Uçurum -Avukat Tolga

2014- Çalıkuşu - Murat

2013- Benim Hala Umudum Var -Ozan Korkmaz

2014-2015- Şeref Meselesi-Emir

2015- Tatlı Küçük Yalancılar -Eren

2015- Ulan İstanbul - Emir

2016- Kış Güneşi - Efe-Mete

2017- Çoban Yıldızı - Seyit

2018- Nefes Nefese - Yusuf Alacan

2019- Jet Sosyete- Levent

2020 - Akıncı - Fatih



Son Güncelleme: 26.02.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şükrüözyıldızFatihAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt yer aldığı dizi ve film yapımları
Kardeşlerim dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?
Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini Berk Atan canlandırıyor
Sen Çal Kapımı dizisindeki Balca karakteri kimdir?
Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?
27 Şubat 2021 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 27 Şubat 2021 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Banka şube kodu nedir, nerede yazmaktadır? Banka şube kodu ne demek ve nereden öğrenilir?
Tolga Sarıtaş Çukur dizisinde mi oynayacak?
Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Sezen Aksu Affet şarkı sözleri
Boğa Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 25 - 26 Ocak 2020 İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi
Gönül Dağı dizisi Keriman karakterini kim canlandırıyor? Çiğdem Aygün kimdir?
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Gönül Dağı dizisi Asuman karakterini kim canlandırıyor? Hazal Çağlar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal karakterini kim canlandırıyor? Ege Aydan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.