İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız yer aldığı dizi ve film yapımları

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 19.03.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 19:39
Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Dizide Şükrü Özyıldık, Büşra Develi, Müge Boz, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler, Erkan Bektaş, Didem İnselel, Yılmaz Bayraktar, Serhat Onat, Ayça Erturan, Berrin Arısoy, Ercü Turan, Sermet Yeşil, Berrak Kuş, Deren Talu gibi pek çok isim yer alıyor.

Akıncı Dizisi Fatih Karakteri Kimdir?

Dizide Fatih karakterini Şükrü Özyıldız canlandırmaktadır. Dizide Fatih karakteri kökleri Osmanlı’ya dayanan bir süper kahramandır. En büyük görevi İstanbul’u korumak olan Fatih, İstanbul’u korumak adına her şeyini ortaya koymaktadır.

Şükrü Özyıldız Kimdir?

1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi görmüştür. Özyıldız ilk olarak 2011 yılında Derin Sular dizisinde rol almıştır. Pek çok dizide rol alan Özyıldız son olarak Akıncı dizisinde Fatih’i canlandırmaktadır.

Şükrü Özyıldız’ın Rol Aldığı Yapımlar

2011- Derin Sular - Toprak

2012- Uçurum -Avukat Tolga

2014- Çalıkuşu - Murat

2013- Benim Hala Umudum Var -Ozan Korkmaz

2014-2015- Şeref Meselesi-Emir

2015- Tatlı Küçük Yalancılar -Eren

2015- Ulan İstanbul - Emir

2016- Kış Güneşi - Efe-Mete

2017- Çoban Yıldızı - Seyit

2018- Nefes Nefese - Yusuf Alacan

2019- Jet Sosyete- Levent

2020 - Akıncı - Fatih



Son Güncelleme: 19.03.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şükrüözyıldızFatihAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Banka sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara güzel haber geldi! Sicili bozuk olanlar 20.000 TL kredi
Arka Sokaklar dizisi Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi kimdir?
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya'nın yer aldığı diziler
Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız yer aldığı dizi ve film yapımları
Son Yaz dizisi Selim karakteri kimdir? Ali Atay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Civan karakteri kimdir? Emre Törün kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 19 Mart 2021 Cuma
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli yaşı kaç?
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Şartlı eğitim yardımı hangi aylarda yapılır? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadardır?
Şekerbank tarımsal faiz oranları Mart 2021
T.C. ile rapor parası sorgulama nasıl yapılır? 2021
Ramo dizisi Boran kimdir? Gerçek adı nedir? Yakup Turgut nereli, yaşı kaç?
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan'ın yer aldığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey karakteri kimdir? Sifu Salman Ataş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kırmızı Oda dizisi Melek’ikim canlandırıyor? Nilsu Yılmaz'ın biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.