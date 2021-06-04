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Akıncı dizisi Duygu kimdir? Gerçek adı nedir? Öykü Su Okur nereli, yaşı kaç?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Akıncı dizisi Duygu kimdir? Gerçek adı nedir? Öykü Su Okur nereli, yaşı kaç? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Akıncı dizisi Duygu kimdir? Gerçek adı nedir? Öykü Su Okur nereli, yaşı kaç? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 04.06.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:41
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Gerçek adı nedir? Öykü Su Okur nereli, yaşı kaç?
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Akıncı Dizisi Karakteri Duygu Kimdir? Oyuncu Öykü Su Okur Kimdir?

Akıncı dizisi, köklerinin Osmanlı’ya dayanan moden bir ailenin Fatih adındaki cesur ve korkusuz oğlu İstanbul’u korumayı kendine bir görev edinmiştir. Nasıl ki dedesi Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alarak bir çağ kapatıp yeni bir çağ açmışsa, Fatih de günümüzde İstanbul’u korumak için dedesinin yolundan gitmeyi gidilecek yol kabul etmiştir.

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Akıncı dizisi için son hazırlıklar tamamlanmıştır.

Akıncı dizisi kadrosunda ise, Şükrü Özyıldız, Ayça Erturan ve Yıldıray Şahinler başrollerde oynarken dizide gemç yeteneklere de yer veriliyor. Dizideki genç yeteneklerden birisi de Öykü Su Okur olacaktır. Öykü Su Okur dizide Duygu karakterini canlandıracaktır. Okur, izleyiciler tarafından pek fazla bilinmemektedir. Herkes Öykü Su Okur’un kim olduğunu merakla araştırıyor.

Öykü Su Okur Kimdir?

Akıncı dizisindeki Duygu karakterini canlandıracak olan Öykü Su Okur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğrencilik hayatına devam etmektedir. Takım Çantası adlı tiyatro oyunu ile herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Okur, aslen Sivas’ın Kangla ilçesine kayıtlıdır. Öykü Su Okur’un ilk dizi deneyimi ise ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı dizisidir. Oyuncu İstanbul’da yaşamına devam etmektedir. Oyuncunun tam adı ise Gül Öykü Su Okur’dur.


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:41
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Yeni DiziATVDiziAkıncı Dizisi DuyguAkıncıÖyku Su Okur
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