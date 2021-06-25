İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Akıncı dizisi Duygu karakterini kim canlandırıyor? Öykü Su Okur biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği Akıncı dizisi Duygu karakterini kim canlandırıyor? Öykü Su Okur biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Akıncı dizisi Duygu karakterini kim canlandırıyor? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 19:41
Akıncı dizisi Duygu karakterini kim canlandırıyor? Öykü Su Okur biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Akıncı Dizisi Karakteri Duygu Kimdir? Oyuncu Öykü Su Okur Kimdir?

Akıncı dizisi, köklerinin Osmanlı’ya dayanan moden bir ailenin Fatih adındaki cesur ve korkusuz oğlu İstanbul’u korumayı kendine bir görev edinmiştir. Nasıl ki dedesi Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alarak bir çağ kapatıp yeni bir çağ açmışsa, Fatih de günümüzde İstanbul’u korumak için dedesinin yolundan gitmeyi gidilecek yol kabul etmiştir.

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Akıncı dizisi için son hazırlıklar tamamlanmıştır.

Akıncı dizisi kadrosunda ise, Şükrü Özyıldız, Ayça Erturan ve Yıldıray Şahinler başrollerde oynarken dizide gemç yeteneklere de yer veriliyor. Dizideki genç yeteneklerden birisi de Öykü Su Okur olacaktır. Öykü Su Okur dizide Duygu karakterini canlandıracaktır. Okur, izleyiciler tarafından pek fazla bilinmemektedir. Herkes Öykü Su Okur’un kim olduğunu merakla araştırıyor.

Öykü Su Okur Kimdir?

Akıncı dizisindeki Duygu karakterini canlandıracak olan Öykü Su Okur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğrencilik hayatına devam etmektedir. Takım Çantası adlı tiyatro oyunu ile herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Okur, aslen Sivas’ın Kangla ilçesine kayıtlıdır. Öykü Su Okur’un ilk dizi deneyimi ise ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı dizisidir. Oyuncu İstanbul’da yaşamına devam etmektedir. Oyuncunun tam adı ise Gül Öykü Su Okur’dur.


Son Güncelleme: 25.06.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziATVDiziAkıncı Dizisi DuyguAkıncıÖyku Su Okur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi nerelidir?
Ramo dizisi Mazhar’ı kim canlandırıyor? Mehmet Yılmaz Ak'ın biyografisi
Akrep dizisi Akrep karakterini kim canlandırıyor? Yusuf Çim biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Duygu karakterini kim canlandırıyor? Öykü Su Okur biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisindeki Şebo karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akıncı dizisindeki Fatih karakteri kimdir? Şükrü Özyıldız nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisinin Selim'i Ali Atay'ın hayat hikayesi!
Arka Sokaklar dizisi Civan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Emre Törün kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Dondurulan Instagram hesabı silinir mi, kapanır mı?
2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?
Müge Anlı Hamide Cebeci kimdir? Hamide Cebeci’ye ne oldu?
Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir? Sinan Tuzcu nereli, yaşı kaç?
Ramo dizisi Taner karakteri kimdir? Bora Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.