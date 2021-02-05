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Akıncı dizisi Defne kimdir? Gerçek adı nedir? Deren Talu nereli, yaşı kaç?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Akıncı dizisi Defne kimdir? Gerçek adı nedir? Deren Talu nereli, yaşı kaç? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 5 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 19:37
Akıncı dizisi Defne kimdir? Gerçek adı nedir? Deren Talu nereli, yaşı kaç?
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ATV ekranlarının yeni dizisi olan ve 1 Ocak 2021 ile ekran karşısına çıkan Akıncı dizisi merak edilmeye devam ediyor. Dizinin oyuncuları merak edilirken en fazla araştırılan isim ilk defa oyunculuk yapan ve performansı ile merak edilen dizide Defne karakterine hayat veren Deren Talu oldu.

Geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Akıncı dizisinde ilk defa oyunculuk yapan ve performansı ile merak edilen Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu merak ediliyor.

Deren Talu kimdir?

Kasım 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Deren Talu mankenlik, sunuculuk şuan da ise oyunculuk yapmaktadır. Eski Türkiye güzeli Defne Samyeli ve ünlü mimar Eren Talu’nun kızı olan Deren Talu ENKA okullarında lise eğitimini tamamladıktan sonra Los Angales’te üniversite eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra oyunculuk eğitimi alan Deren Talu ilk proje olarak Akıncı dizisi ile anlaşmıştır. Talu’nun göstereceği performans ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
KimdirDeren TaluDefneAkıncıATV
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