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Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde halen yer almaya devam eden Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 12 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 19:37
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
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ATV ekranlarının yeni dizisi olan ve 1 Ocak 2021 ile ekran karşısına çıkan Akıncı dizisi merak edilmeye devam ediyor. Dizinin oyuncuları merak edilirken en fazla araştırılan isim ilk defa oyunculuk yapan ve performansı ile merak edilen dizide Defne karakterine hayat veren Deren Talu oldu.

Geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Akıncı dizisinde ilk defa oyunculuk yapan ve performansı ile merak edilen Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu merak ediliyor.

Deren Talu kimdir?

Kasım 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Deren Talu mankenlik, sunuculuk şuan da ise oyunculuk yapmaktadır. Eski Türkiye güzeli Defne Samyeli ve ünlü mimar Eren Talu’nun kızı olan Deren Talu ENKA okullarında lise eğitimini tamamladıktan sonra Los Angales’te üniversite eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra oyunculuk eğitimi alan Deren Talu ilk proje olarak Akıncı dizisi ile anlaşmıştır. Talu’nun göstereceği performans ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
KimdirDeren TaluDefneAkıncıATV
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