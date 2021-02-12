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Akıncı dizisi Beste karakteri kimdir? Müge Boz'un hayatı ve yer aldığı diziler

Akıncı dizisi Beste karakteri kimdir? Müge Boz'un hayatı ve yer aldığı diziler haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Akıncı dizisi Beste karakteri kimdir? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 19:35
Akıncı dizisi Beste karakteri kimdir? Müge Boz'un hayatı ve yer aldığı diziler
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ATV ekranlarımda yeni yılın ilk günü saat 20.00'da seyircisiyle buluşacak olan Akıncı dizisinde ki Beste karakteri dikkatleri üzerine topladı. Dizide Beste karakterini Müge Boz canlandıracaktır. Beste karakterinin özelliklerini merak eden seyirciler bu konu hakkında araştırma yapmaya başladılar. Fakat bu konu hakkında dizinin resmi sitesinde bir açıklama bulunmamaktadır.

Akıncı Dizisinin Beste'si Müge Boz Kimdir?

13 Nisan 1984 tarihinde doğan Müge Boz'un boyu 1.71 kilosu ise 52 kg'dır. Hem oyunculuk hem de mankenlik yapan Boz Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema, Televizyon ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yüzme, tenis ve voleybol gibi birçok spor dalında ileri düzeyde olan Müge Boz 2008 yılından beri oyunculukla ilgilenmektedir. 2019 yılında kendisinden üç küçük TED Ankara Kolejler’de oynayan profesyonel basketbol oyuncusu Caner Erdeniz ile evlenmiş ve bu evlilikten Vina isminde bir kızları olmuştur. 

Müge Boz'un Oynadığı Diziler

2008 yılında Melekler Korusun dizisinde Çiğdem karakteri

2011 yılında Toprağın Çocukları dizisinde Karika karakteri - Şüphe dizisinde Meltem Kutlu karakteri 

2012 yılında Leyla ile Mecnun'da - Bir Hikayem Var dizisinde Yağmur karakteri ve Karaoğlan dizisinde Bayır Gülü karakteri

2013 yılında Yalan Dünya  dizisinde Oya karakteri - Aşk Emek İster dizisinde Leyla karakteri

2014 yılında Arka Sokaklar dizisinde Ece Dündar karakteri

2016 yılında Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Işık karakteri

2017 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Telli Haseki Hümaşah Sultan karakteri - Kayıtdışı dizisinde de İdil karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında Nezih Bir Film

2019 yılında Çat Kapı Aşk

2019 yılında ise Geçmiş Olsun dizilerinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:35
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BesteMüge BozAkıncı
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