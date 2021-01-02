Akıncı dizisi beğenildi mi? Akıncı dizisi izleyici yorumları

ATV ekranlarının yeni sezonun iddialı yapımlarından Akıncı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. İlk bölüm sonrasında adından söz ettirmeyi başaran Akıncı dizisi için yapılan yorumlar merak edilmeye başlandı. 1 Ocak 2021 tarihi ile yayınlanan bölüm ilgi ile takip edilirken ilk bölümü izlemeyen ancak Akıncı dizisini merak eden dizi severler yorumları araştırmaya başladı.

Akıncı dizisi ilk bölüm yorumları

Gerek formatı gerek oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Dizi genel olarak İstanbul’a ve ülkeye ihanet eden kişileri kolluk kuvvetleri ile yaptığı çalışmalar ile yakalayan bir süper kahramanı anlatmaktadır. Emniyet güçlerine yardım ederek pek çok kişiyi yakalamasına rağmen Terörle Mücadele şube müdürü Akıncı’yı yakalayarak adalete teslim etmek ister. Akıncı Emniyet güçlerine yetkisi olmadan yardım etmesi nedeni ile zor zamanlar ya onun amacı ülkeye ve İstanbul’a hizmet etmektir.

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi paylaşırken oyuncu kadrosunda Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin yer aldığı Akıncı dizisinde başrol Şükrü Özyıldız’ın amacı suç örgütlerini birer birer çökertmektir.

Akıncı dizisi izleyici yorumları

İlk bölümü ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Akıncı dizisi reyting skorları olarak kanalı ve yapımcıları memnun etmeyi başardı. Dizi ile ilgili çok sayıda yorum yapılırken izleyicilerin diziyi beğenmesi dikkat çekti.

Akıncı dizisi beğenildi mi?

ATV’nin geçmiş dönem Kertenkele isimli dizisini hatırlatan Akıncı dizisi Kertenkele’ye göre daha gizemli ve süper kahraman içerikli olması nedeni ile başarı elde etti. Dizide eleştirilerin odağında ise kıyafet elbiseler oldu. Kimliğini gizli tutmak için farklı bir kostüm giyen Akıncı’nın Batman’a benzerliği eleştirildi.