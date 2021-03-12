İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel nerelidir?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel nerelidir? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel nerelidir? hakkındaki güncel bilgileri 12 Mart 2021 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 19:43
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel nerelidir?
Takip Et:

Akıncı Dizisinin Aylin’i Didem İnselel gerçek hayatta kimdir? Nerelidir?

2021 yılında adından çokça söz ettirecek gibi görünen Akıncı dizisi, kadrosuna birbirinden başarılı isimleri eklemeye devam ediyor. 1 ocak tarihinde seyirciyle buluşacak olan dizide Aylin karakterine güzel isim Didem İnselel hayat verecek. Yönetmenliğini Veli Çelik’in üstlendiği yeni dizinin senaristliğini de Hakan Kandal yaptı.

ATV ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizi, ilk fragman ile büyük merak uyandırdı. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin’in başrollere hayat verdiği dizide, ekranlarda göreceğimiz diğer yüzler de belli oldu. Didem İnselel de izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu.

Akıncı dizisinin Aylin’inin nasıl bir karakter olacağı bilgisi henüz paylaşılmadı. Fakat Nergis’in işyerinden bir iş arkadaşı olduğu öngörülüyor.

Didem İnselel Kimdir?

13 Temmuz 1976 yılında hayata gözlerini açan güzel oyuncu, kariyeri boyunca bir çok başarılı işe imza atmış ve adından çokça söz ettirmiştir. Mesleğe 1999 yılında Kanal D Haber Merkezi’nde stajyer olarak başlayan başarılı isim, 1999 yılında sunuculuk yapmaya başlamıştır. Aynı yıl sunuculuğun yanı sıra bir reklam şirketinde işe başlayab Didem İnselel, bu şirkette 3-4 yıl kadar çalışmıştır. 2003 yılına geldiğimizde güzel isim oyunculuk kariyerine adım atmış ve Serseri Aşıklar dizisinde rol almıştır.

2007-2010 yılları arasında dönemin en popüler dizilerinden biri olan Kavak Yelleri dizisinde Gönül karakteri ile sahne alan başarılı isim, bu karakter ile büyük bir ivme yakalamıştır.  Güzel oyuncu güzelliğinin yanısıra başarılı oyunculuğu sayesinde Serserş Aşıklar, Camdan Pabuçlar, 29-30, Sahte Prenses, Kavak Yelleri, Kahramanlar, Sen De Gitme, 6 Mantı, Beni Böyle Sev, O Hayat Benim, Arkadaşlar İyidir, Dayan Yüreğim, İstanbullu Gelin dizilerinde karakterlere hayat vermiiştir. 2021 yılında da Akıncı dizisi ile birlikte başarılı isim ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal Medya hesaplarında da epey aktiflik sergileyen başarılı oyuncunun @dideminselel kullanıcı adı ile instakramda bulunuyor. 113 bin takipçisi olan başarılı oyuncunun 1164 gönderisi bulunmakta.

Başarılı isim henüz bir evlilik yapmamıştır ve özel hayatını afişe etmeyen Didem İnselel’in şu an bilinen bir sevgilisi de yok.



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkıncıDidem Inselel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma

Popüler Haberler

Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel nerelidir?
Arka Sokaklar dizisindeki Amir Ümit karakteri kimdir?
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisinde Akrep karakterine Yusuf Çim hayat veriyor
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Öykü Su Okur yer aldığı dizi ve film yapımları
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri kimdir?
Ramo dizisine katılan Gözde Kaya kimdir? Nadya karakteri kimdir?
Akıncı dizisinde Fatih karakterine Şükrü Özyıldız hayat veriyor
Son Yaz dizisi Selim kimdir? Ali Atay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arıza dizisi Balaban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yeni 2021 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serpil Tamur kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İBB askıda halk ekmek askıda ekmek bağışı nasıl yapılır?
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Son Yaz dizisi Metin kimdir? Sinan Tuzcu'nun hayatı!
Akıncı dizisi Beste karakterini kim canlandırıyor? Müge Boz kimdir?
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ata Nedim Arman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizi oyuncusu Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan hakkında bilgiler
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.