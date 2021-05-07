İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Akıncı dizisi Aylin karakteri kimdir? Didem İnselel'in hayatı ve yer aldığı diziler

Akıncı dizisi Aylin karakteri kimdir? Didem İnselel'in hayatı ve yer aldığı diziler konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:54
Akıncı dizisi Aylin karakteri kimdir? Didem İnselel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Akıncı Dizisinin Aylin’i Didem İnselel gerçek hayatta kimdir? Nerelidir?

2021 yılında adından çokça söz ettirecek gibi görünen Akıncı dizisi, kadrosuna birbirinden başarılı isimleri eklemeye devam ediyor. 1 ocak tarihinde seyirciyle buluşacak olan dizide Aylin karakterine güzel isim Didem İnselel hayat verecek. Yönetmenliğini Veli Çelik’in üstlendiği yeni dizinin senaristliğini de Hakan Kandal yaptı.

ATV ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizi, ilk fragman ile büyük merak uyandırdı. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin’in başrollere hayat verdiği dizide, ekranlarda göreceğimiz diğer yüzler de belli oldu. Didem İnselel de izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu.

Akıncı dizisinin Aylin’inin nasıl bir karakter olacağı bilgisi henüz paylaşılmadı. Fakat Nergis’in işyerinden bir iş arkadaşı olduğu öngörülüyor.

Didem İnselel Kimdir?

13 Temmuz 1976 yılında hayata gözlerini açan güzel oyuncu, kariyeri boyunca bir çok başarılı işe imza atmış ve adından çokça söz ettirmiştir. Mesleğe 1999 yılında Kanal D Haber Merkezi’nde stajyer olarak başlayan başarılı isim, 1999 yılında sunuculuk yapmaya başlamıştır. Aynı yıl sunuculuğun yanı sıra bir reklam şirketinde işe başlayab Didem İnselel, bu şirkette 3-4 yıl kadar çalışmıştır. 2003 yılına geldiğimizde güzel isim oyunculuk kariyerine adım atmış ve Serseri Aşıklar dizisinde rol almıştır.

2007-2010 yılları arasında dönemin en popüler dizilerinden biri olan Kavak Yelleri dizisinde Gönül karakteri ile sahne alan başarılı isim, bu karakter ile büyük bir ivme yakalamıştır.  Güzel oyuncu güzelliğinin yanısıra başarılı oyunculuğu sayesinde Serserş Aşıklar, Camdan Pabuçlar, 29-30, Sahte Prenses, Kavak Yelleri, Kahramanlar, Sen De Gitme, 6 Mantı, Beni Böyle Sev, O Hayat Benim, Arkadaşlar İyidir, Dayan Yüreğim, İstanbullu Gelin dizilerinde karakterlere hayat vermiiştir. 2021 yılında da Akıncı dizisi ile birlikte başarılı isim ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal Medya hesaplarında da epey aktiflik sergileyen başarılı oyuncunun @dideminselel kullanıcı adı ile instakramda bulunuyor. 113 bin takipçisi olan başarılı oyuncunun 1164 gönderisi bulunmakta.

Başarılı isim henüz bir evlilik yapmamıştır ve özel hayatını afişe etmeyen Didem İnselel’in şu an bilinen bir sevgilisi de yok.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkıncıDidem Inselel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stranger Things 4. sezonundan fragmanı izle
Stranger Things 4. sezonundan fragmanı izle
Acemi Anneler dizi ismi neden değişti, neden Anneler oldu?
Acemi Anneler dizi ismi neden değişti, neden Anneler oldu?
FOX Savaşçı dizisine yeni katılan oyuncular kimler? Savaşçı dizisine 6 yeni isim
FOX Savaşçı dizisine yeni katılan oyuncular kimler? Savaşçı dizisine 6 yeni isim
Bayram haftası hangi diziler yayınlanmayacak?
Bayram haftası hangi diziler yayınlanmayacak?
WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?
WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Arka Sokaklar 589. bölüm Kanal D canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
Arka Sokaklar 589. bölüm Kanal D canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Akıncı dizisine katılan Müge Boz kimdir? Beste karakteri kimdir?
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu'nun hayatı!
Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız yaşı ve oynadığı diziler
Akıncı dizisi Duygu karakteri kimdir? Öykü Su Okur'un hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı dizisi Aylin karakteri kimdir? Didem İnselel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Son Yaz dizisi Selim kimdir? Ali Atay kimdir, nereli yaşı kaç?
Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini Hafsanur Sancaktutan canlandırıyor
Son Yaz dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Funda Eryiğit kimdir?
Son Yaz dizisi Soner kimdir? Halil Babür'ün yer aldığı diziler
Son Yaz dizisinde Altay karakterini Ata Nedim Arman canlandırıyor
Barbaros Barbaros karakterini kim canlandırıyor? Ulaş Tuna Astepe kimdir?
Yeşil Tarife (YETA) kullananların elektrik faturaları düşecek mi?
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy hakkında bilgiler
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Galatasaray başkanlık seçimi hangi tarihe ertelendi, ne zaman yapılacak?
Acemi Anneler dizi ismi neden değişti, neden Anneler oldu?
Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
7 Mayıs Cuma 2021 Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Serkan karakteri kimdir? Gürkan Güzeyhuz nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Karayel nereli, yaşı kaç?
Oruç ne zaman bitiyor? Oruç son gün ne zaman ? Arefe günü ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.