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Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor! Akıncı dizi konusu ve oyuncu kadrosu

ATV ekranlarında yayınlanması beklenen Akıncı dizisi ilgiyle araştırılıyor. Başrollerinde Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız'ın bulunduğu dizinin bu ay izleyici ile buluşması bekleniyor. Dizi bir kahraman olan Fatih'İn hikayesini ele alıyor.

15 Kasım 2020 Pazar 20:23
Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor! Akıncı dizi konusu ve oyuncu kadrosu
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ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Oyuncu kadrosunda  Büşra Develi, Şükrü Özyıldız, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Yıldıray Şahinler ve Deren Tolu’nun yer alığı dizinin bu ay izleyici ile buluşması bekleniyor.


Akıncı Dizisi Konusu Nedir?

Dizide aşktan yana inancı olmayan Fatih’in aşık olarak İstanbul’da bir kahraman haline dönüşmesi anlatılmaktadır. Süper kahraman olan Fatih, köklü bir geçmişe dayanan bir hikayeye sahiptir. Hem Fatih’in aşkı tanıması ve inanması hem de İstanbul’u korumasını işleyen dizinin uzun soluklu bir dizi olması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 20:23
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AkıncıATV
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