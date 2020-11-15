Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor! Akıncı dizi konusu ve oyuncu kadrosu

ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Oyuncu kadrosunda Büşra Develi, Şükrü Özyıldız, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Yıldıray Şahinler ve Deren Tolu’nun yer alığı dizinin bu ay izleyici ile buluşması bekleniyor.

Akıncı Dizisi Konusu Nedir?

Dizide aşktan yana inancı olmayan Fatih’in aşık olarak İstanbul’da bir kahraman haline dönüşmesi anlatılmaktadır. Süper kahraman olan Fatih, köklü bir geçmişe dayanan bir hikayeye sahiptir. Hem Fatih’in aşkı tanıması ve inanması hem de İstanbul’u korumasını işleyen dizinin uzun soluklu bir dizi olması bekleniyor.