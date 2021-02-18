İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Akıncı dizisi 2.sezon devam edecek mi?

Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Akıncı dizisi final olup olmayacağı merak konusu. Konusu ile bazı seyircilerin ilgisini çekerken bazı seyirciler beğenmedi. 2.sezonda da ekranlarda olacağı merak edilmektedir.

18 Şubat 2021 Perşembe 20:18
Akıncı dizisi 2.sezon devam edecek mi?
Takip Et:

Akıncı dizisi final olacak mı?

Atv’de yayınlanan yeni dizi Akıncı birçok seyirci tarafından beğenilerek izlenildi. Dizinin senaryosunu Hakan Kandal’ın yazdığı, NTC medya yapımıyla, Veli Çelik’in yönetmeliğiyle izleyicilerin karşısına çıkan dizi de birçok ünlü oyuncularda rol almaktadır. Başrollerde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi isimler bulunmaktadır. Akıncı dizisi reytinglerde ilk 10’a girmeyi başarsa da bazı izleyiciler tarafından da eleştirilebilmekte. Dizideki karakterler Örümcek adam ve Süpermen gibi karakterlere benzetilmiştir. Dizinin konusunda bazı izleyiciler tarafından beğenildi bazı izleyiciler tarafından eleştirildi. 

Dizi izleyicileri tarafından izlenilmemeye başlanırsa dizi bitebilir. Fakat olaylar heyecanlı sürükleyici devam ederse izleyiciler artmaya devam eder ve devam edebilir. 



Son Güncelleme: 18.02.2021 20:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkıncıATVFinal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku

Popüler Haberler

Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Regaib Kandilinde Yasin Suresi okunur mu?
TUYAP Kitap Fuarı açılış ve kapanış saatleri, Tüyap ulaşım ve giriş ücretleri
Zemheri dizisinin konusu ve hikayesi belli oldu!
SSK emeklilik kaydı nedir, nasıl yapılır?
Yeni nesil yazarkasa pos cihazını ücretsiz veren bankalar hangileridir?
Taksitle telefon satışı yapan mağazalar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Hucurat Suresi kaçıncı sayfadadır, kaçıncı cüz? Hucurat sures cüz ve sayfası
Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 19 Şubat 2021 Cuma
Son Yaz hangi günler yayınlanıyor? FOX TV Son Yaz tekrar bölümleri ne zaman?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Şubat 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.