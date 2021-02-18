Akıncı dizisi 2.sezon devam edecek mi?

Akıncı dizisi final olacak mı?

’de yayınlanan yeni dizi Akıncı birçok seyirci tarafından beğenilerek izlenildi. Dizinin senaryosunu Hakan Kandal’ın yazdığı, NTC medya yapımıyla, Veli Çelik’in yönetmeliğiyle izleyicilerin karşısına çıkan dizi de birçok ünlü oyuncularda rol almaktadır. Başrollerde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi isimler bulunmaktadır. Akıncı dizisi reytinglerde ilk 10’a girmeyi başarsa da bazı izleyiciler tarafından da eleştirilebilmekte. Dizideki karakterler Örümcek adam ve Süpermen gibi karakterlere benzetilmiştir. Dizinin konusunda bazı izleyiciler tarafından beğenildi bazı izleyiciler tarafından eleştirildi.

Dizi izleyicileri tarafından izlenilmemeye başlanırsa dizi bitebilir. Fakat olaylar heyecanlı sürükleyici devam ederse izleyiciler artmaya devam eder ve devam edebilir.

