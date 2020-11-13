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Akıncı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı

Akıncı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. NTC Medya imzalı dizinin yayınlanan fragmanı sosyal medyada gündem oldu.

13 Kasım 2020 Cuma 15:29
Akıncı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı
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ATV ekranlarının yeni dizisi Akıncı’dan ilk fragman yayınlandı. NTC Medya imzalı yeni dizinin başrolünde Şükrü Özyıldız yer alıyor. Dizide Osmanlı tarihinin derinliklerine bağlı süper kahramanın günümüzde İstanbul’u koruma çabası anlatılıyor.


Süper kahraman konulu dizi daha önce az yapılmış türden olması nedeniyle ilgi çekiyor. Dizinin fragmanı da oldukça ilgi gördü ve sosyal medyada gündem oldu. Özellikle süper kahramanın kostümü, motoru dikkatlerden kaçmadı.

Fantastik macera türündeki filmin yönetmenliğini Veli Çelik yaparken, dizinin senaryosunu Hakan Kandal kaleme alıyor. Dizinin başrolünde Şükrü Özyıldız yer alırken yakışıklı oyuncuya Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Didem İnselel, Serhan Onat ve Berrin Arısoy gibi sevilen isimler eşlik ediyor.




Son Güncelleme: 13.11.2020 15:29
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıDizi
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