İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Akıncı Defne kimdir? Deren Talu hakkında bilgiler

Akıncı Defne kimdir? Deren Talu hakkında bilgiler haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 19:37
Akıncı Defne kimdir? Deren Talu hakkında bilgiler
Takip Et:

ATV ekranlarının yeni dizisi olan ve 1 Ocak 2021 ile ekran karşısına çıkan Akıncı dizisi merak edilmeye devam ediyor. Dizinin oyuncuları merak edilirken en fazla araştırılan isim ilk defa oyunculuk yapan ve performansı ile merak edilen dizide Defne karakterine hayat veren Deren Talu oldu.

Geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Akıncı dizisinde ilk defa oyunculuk yapan ve performansı ile merak edilen Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu merak ediliyor.

Deren Talu kimdir?

Kasım 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Deren Talu mankenlik, sunuculuk şuan da ise oyunculuk yapmaktadır. Eski Türkiye güzeli Defne Samyeli ve ünlü mimar Eren Talu’nun kızı olan Deren Talu ENKA okullarında lise eğitimini tamamladıktan sonra Los Angales’te üniversite eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra oyunculuk eğitimi alan Deren Talu ilk proje olarak Akıncı dizisi ile anlaşmıştır. Talu’nun göstereceği performans ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirDeren TaluDefneAkıncıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Aykut Kocaman Çukur dizisinde kimi oynayacak, kaç bölüm kalacak?
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 29 Ocak 2021 Cuma geri ödeme tablosu
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
KOSGEB Esnaf Destek Ocak 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
TRT1 Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak, dizi nerede çekildi? Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Garanti BBVA 10.000 TL Ocak 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri ne kadar? Vakıfbank ile emeklilere 750 TL promosyon kampanyası
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Hayvan genetik koruması hayvan ırkları ve desteklenecek iller 2021
Volkswagen Golf 8 fiyatı ne kadar olacak? 2020 VW Golf Türkiyede ne zaman satışa çıkar?
Sabıka kaydı sorgulama nasıl yapılır? E-devlet sabıka kaydı sorgulama işlemleri
Alaattin Çakıcı tahliye olacak mı? Alaattin Çakıcı hangi suçlardan ceza aldı, kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada 29 Kasım Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Torku bayilik şartları ve başvuru formu adresi
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 29 Ocak 2021 Cuma Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Akrep dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Star TV yeni dizisi Akrep'nun reyting oranları
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.