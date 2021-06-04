İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Akıncı Defne kimdir? Deren Talu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Okurlarımızın merak ettikleri Akıncı Defne kimdir? Deren Talu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 4 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde Akıncı Defne kimdir? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:37
Akıncı Defne kimdir? Deren Talu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

ATV ekranlarının yeni dizisi olan ve 1 Ocak 2021 ile ekran karşısına çıkan Akıncı dizisi merak edilmeye devam ediyor. Dizinin oyuncuları merak edilirken en fazla araştırılan isim ilk defa oyunculuk yapan ve performansı ile merak edilen dizide Defne karakterine hayat veren Deren Talu oldu.

Geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Akıncı dizisinde ilk defa oyunculuk yapan ve performansı ile merak edilen Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu merak ediliyor.

Deren Talu kimdir?

Kasım 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Deren Talu mankenlik, sunuculuk şuan da ise oyunculuk yapmaktadır. Eski Türkiye güzeli Defne Samyeli ve ünlü mimar Eren Talu’nun kızı olan Deren Talu ENKA okullarında lise eğitimini tamamladıktan sonra Los Angales’te üniversite eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra oyunculuk eğitimi alan Deren Talu ilk proje olarak Akıncı dizisi ile anlaşmıştır. Talu’nun göstereceği performans ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirDeren TaluDefneAkıncıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Akıncı Defne kimdir? Deren Talu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut hakkında bilgiler
Ramo dizi oyuncusu Afet kimdir? Efsane Odağ hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz Metin karakterini kim canlandırıyor? Sinan Tuzcu kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör karakteri kimdir? Emre Törün'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı dizisi Beste kimdir? Müge Boz doğum tarihi
Seni Çok Bekledim Selahattin kimdir? Caner Şahin gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
MPİ On Numara 4 Haziran 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız’ı kim canlandırıyor? Rabia Kaya'nın biyografisi
Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli?
PTT’ye yatırılan rapor parası hesaba nasıl aktarılır? 2021
Sol Yanım Asena kimdir? Defne Samyeli gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kuruluş Osman 61. bölüm Kanal D canlı izle - 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Arka Sokaklar 592. bölüm izle tek parça! Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz izle!
Kırmızı Oda dizisi Melek karakteri kimdir? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır yaşı ve oynadığı diziler
Kırmızı Oda Sema karakterini kim canlandırıyor? Nur Erkul kimdir?
Ramo Taner karakterini kim canlandırıyor? Bora Cengiz kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.