İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Akıncı son bölüm

Basın bülteninde göze çarpan Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Akıncı son bölüm ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak, Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Akıncı son bölüm hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 23:27
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Akıncı son bölüm
Takip Et:

Akıncı yeni bölüm canlı yayın 7 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek. Akıncı canlı izle yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Türkiye’nin ilk süper kahraman yapımı olan Akıncı, farklı konusuyla izleyicilerin beğenisi kazanmayı başardı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Deveci’nin yer aldığı dizi 19.yeni bölümüyle 7 Mayıs Cuma günü ATV ekranlarından ful HD ve kesintisiz olarak yayınlanacak.

Akıncı 19.yeni bölümüyle 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de ATV’den yayınlanacak.

Akıncı 19.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Akıncı 19.bölüm özet

Akıncı yaptığı son planla İstanbul’u kana bulamak üzere olan çeteden kurtarır. Cevdet karşılarındaki düşmanı tanımak için plan hazırlar. Annesinin yaşadığı bilgisini alan Nergis ise, annesini aramaya koyulur. Orhan ise bombanın izini takip ederek, Haritacıların Alman konsolosluğunda davete katılacağını öğrenmiştir.

Akıncı bu davete katılarak düşmanını yakından tanımak ister. Ancak davete girmek hiç kolay olmasa da, Akıncı bir şekilde davete girecek ve en büyük düşmanıyla yüzleşecektir.

Akıncı son bölüm özet

Dizinin son bölümünde kahramanımız Akıncı son anda yetişerek İstanbul’u kana bulamak isteyen çeteyi durdurdu. Büyük bir felaketin önüne geçtikten sonra çete liderinin peşine düşen Akıncı, düşmanını tanımak için çalışmalara başladı.

Bu sırada annesinin hayatta olduğunu öğrenen Nergis, annesi aramaya koyuldu. Orhan ise bombasının izini sürdü. Haritacıların Alman konsolosluğunda bir davette olacağı öğrenildi ancak davete girmek oldukça zordu. Akıncı davete girdi ve en büyük düşmanıyla yüz yüze geldi.

Akıncı konusu ne?

Yakışıklı ve dürüst biri olan Fatih, tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduktan sonra karşısına babasının görev arkadaşı olduğu söyleyen Orhan’ın çıkmasıyla hayatı tamamen değişen Fatih, kendisini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Orhan Fatih’e babasının bir Akıncı beyi olduğunu kendisinin bir suikast sonucunda öldüğünü söylemiştir. Uzun yıllardır devam eden bu kutsal görevi devralma vakti Fatih’e gelmiştir. Fatih Orhan’ın destekleriyle eğitim alır. Aldığı eğitimlerin ardından süper kahraman haline gelen Fatih, taktığı maskeyle İstanbul’u korumak için geceleri görev yapmaktadır.

Fatih geceleri süper kahramanken, gündüzleri de kimliğini saklamak için tarih öğretmenliği yapmaktadır. Ancak emniyet böyle gizemli bir kahramanın kim olduğu merak etmektedir. Emniyetin yanı sıra bir meraklı gazeteci de gizli kahramanın kimliğini öğrenmek ister. Fatih zorlu görevinin yanında kimliğine de saklamak için uğraşmaktadır.

Akıncı oyuncuları kim?

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisinde bu ikiliye Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Akıncı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ATV ekranlarının yeni sezondaki en başarılı dizilerinden biri olan Akıncı her hafta Cuma akşamı yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Akıncı 19.yeni bölümüyle 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.





Son Güncelleme: 07.05.2021 23:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Akıncı 20.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Akıncı 20.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?
Konuşanlar 20.Bölüm Ulaş, Büşra, Damla, Uğur, Kerim, Canan instagram hesabı
Konuşanlar 20.Bölüm Ulaş, Büşra, Damla, Uğur, Kerim, Canan instagram hesabı

Popüler Haberler

Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Arka Sokaklar Kanal D bölüm izle tek parça! Arka Sokaklar son bölüm izle!
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Akıncı son bölüm
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi
Kırmızı Oda dizisi 36.bölüm tek parça, Youtube izle - TV 8 Kırmızı Oda canlı yayın izle
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TRT 1
Seni Çok Bekledim dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TV 8
Kadınlar 3600 günden emekli olma şartları nelerdir? Kadınlara erken emeklilik fırsatı
Andorra güncel asgari ücret tutarları 2021
Diyetisyen kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan diyetisyen maaşları
Hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri ne zaman? Zincir marketler ve bakkallar kaça kadar çalışıyor?
Akıncı 20.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Netflix Türkiye Mayıs 2021 dizi ve filmleri
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?
Para Avcısı film konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.