Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 13. yeni son bölüm canlı izle! Akıncı ATV 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Akıncı, her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Sevilen dizisi 26 Mart Cuma günü 13.yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Akıncı son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Akıncı’nın hedefi Lukas’tır. Lukas’ın peşine düşen Akıncı, İstanbul’a gelen bir yer altı organizasyonuna ilişkin bilgi toplamaktadır. Orhan söz konusu karanlık örgütün Acı Getirenler olduğunu öğrenir.

Nergis ise kardeşi Yağız’dan üvey annesinin Aylin’i öldürülen doktor kuzenini polisin sorguya aldığını öğrenir. İşin peşine düşen Nergis Aylin ile karşı karşıya gelir. Polis ise Akıncı ve Cüneyt’in peşindedir. Bu sırada Gizli Yapı’nın adamları bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılır. İstanbul’un artık yeni bir düşmanı vardır.

Akıncı 13.bölüm fragmanı

Akıncı 13.yeni bölümüyle 26 Mart Cuma akşamı saat 20:00 ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Akıncı konusu nedir?

Yakışıklı ve dürüst biri olan Fatih, Tarih öğretmenidir. İdealist bir öğretmen olan Fatih, üniversite eğitimini bitirdikten sonra babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan ile karşılaşır. Orhan, Fatih’e babasının asıl işi ve ailesinin gerçek yapısını anlatır. Fatih’in babası Osmanlı soyundan gelen bir Akıncı beyidir ve Fatih’in babası suikaste kurban gitmiştir. Yüzyıllardır süren bu görev artık Fatih’indir.

Fatih yıllar içerisinde Orhan’ın yardımları sayesinde ülkeye karşı oluşan her türlü suçla mücadele edebilecek bir kahraman haline gelmiştir. Fatih normal hayatında Tarih öğretmenliği yaparken, geceleri de ülkesine hizmet etmektedir. Nergis ise Akıncı’nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmayı kendine görev edinmiş bir gazetecidir. Akıncı’nın peşinde birde özel harekat polisi Cüneyt vardırç Cüneyt gazeteci Nergis’e aşıktır. Ülkede birçok sorun ortaya çıkarken, bu sorunların arkasında ise Nergis’in babası vardır. Akıncı ülkesini Nergis’in babasından korumaya çalışırken, Nergis’e aşık olmuştur.

Akıncı oyuncuları

Dizinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alırken ikiliye Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi sevilen isimler eşlik etmektedir.

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