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Akıncı canlı izle! Akıncı yeni bölüm izle! Akıncı 19. bölümü ATV

8 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığımız Akıncı canlı izle! Akıncı yeni bölüm izle! Akıncı 19. bölümü ATV haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 8 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 07:28
Akıncı canlı izle! Akıncı yeni bölüm izle! Akıncı 19. bölümü ATV
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Akıncı yeni bölüm canlı yayın 7 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek. Akıncı canlı izle yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Türkiye’nin ilk süper kahraman yapımı olan Akıncı, farklı konusuyla izleyicilerin beğenisi kazanmayı başardı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Deveci’nin yer aldığı dizi 19.yeni bölümüyle 7 Mayıs Cuma günü ATV ekranlarından ful HD ve kesintisiz olarak yayınlanacak.

Akıncı 19.yeni bölümüyle 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de ATV’den yayınlanacak.

Akıncı 19.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Akıncı 19.bölüm özet

Akıncı yaptığı son planla İstanbul’u kana bulamak üzere olan çeteden kurtarır. Cevdet karşılarındaki düşmanı tanımak için plan hazırlar. Annesinin yaşadığı bilgisini alan Nergis ise, annesini aramaya koyulur. Orhan ise bombanın izini takip ederek, Haritacıların Alman konsolosluğunda davete katılacağını öğrenmiştir.

Akıncı bu davete katılarak düşmanını yakından tanımak ister. Ancak davete girmek hiç kolay olmasa da, Akıncı bir şekilde davete girecek ve en büyük düşmanıyla yüzleşecektir.

Akıncı son bölüm özet

Dizinin son bölümünde kahramanımız Akıncı son anda yetişerek İstanbul’u kana bulamak isteyen çeteyi durdurdu. Büyük bir felaketin önüne geçtikten sonra çete liderinin peşine düşen Akıncı, düşmanını tanımak için çalışmalara başladı.

Bu sırada annesinin hayatta olduğunu öğrenen Nergis, annesi aramaya koyuldu. Orhan ise bombasının izini sürdü. Haritacıların Alman konsolosluğunda bir davette olacağı öğrenildi ancak davete girmek oldukça zordu. Akıncı davete girdi ve en büyük düşmanıyla yüz yüze geldi.

Akıncı konusu ne?

Yakışıklı ve dürüst biri olan Fatih, tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduktan sonra karşısına babasının görev arkadaşı olduğu söyleyen Orhan’ın çıkmasıyla hayatı tamamen değişen Fatih, kendisini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Orhan Fatih’e babasının bir Akıncı beyi olduğunu kendisinin bir suikast sonucunda öldüğünü söylemiştir. Uzun yıllardır devam eden bu kutsal görevi devralma vakti Fatih’e gelmiştir. Fatih Orhan’ın destekleriyle eğitim alır. Aldığı eğitimlerin ardından süper kahraman haline gelen Fatih, taktığı maskeyle İstanbul’u korumak için geceleri görev yapmaktadır.

Fatih geceleri süper kahramanken, gündüzleri de kimliğini saklamak için tarih öğretmenliği yapmaktadır. Ancak emniyet böyle gizemli bir kahramanın kim olduğu merak etmektedir. Emniyetin yanı sıra bir meraklı gazeteci de gizli kahramanın kimliğini öğrenmek ister. Fatih zorlu görevinin yanında kimliğine de saklamak için uğraşmaktadır.

Akıncı oyuncuları kim?

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisinde bu ikiliye Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Akıncı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ATV ekranlarının yeni sezondaki en başarılı dizilerinden biri olan Akıncı her hafta Cuma akşamı yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Akıncı 19.yeni bölümüyle 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.





Son Güncelleme: 08.05.2021 07:28
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Anahtar Kelimeler:
ATVAkıncı
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