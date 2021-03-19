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Akıncı ATV yeni bölüm, son bölüm izle - ATV 19 Mart 2021 Cuma Akıncı 12. bölüm canlı izle

Akıncı ATV yeni bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri ATV 19 Mart 2021 Cuma Akıncı 12.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 22:30
Akıncı ATV yeni bölüm, son bölüm izle - ATV 19 Mart 2021 Cuma Akıncı 12. bölüm canlı izle
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ATV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Akıncı 12.bölümüyle 19 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. Başrolünde Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı dizi yeni sezonun en dikkat çeken farklı yapımlardan biri oldu.

Akıncı 12.bölüm

Dizinin bu bölümünde Akıncı Lukas’ın peşine düşecek. Lukas İstanbul’da düzenlenecek bir yer aldığı organizasyonu hakkında Akıncı’ya bilgi verecek.

Nergis ise kardeşi Yağız’dan üvey annesi Aylin’in öldürülen kuzeni hakkında polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere gözaltına alındıktan sonra Cüneyt’in da başı derttedir. Cevdet aldığı kararla Londra’ya gidecek ve burada bir saldırıya uğrayacak. İstanbul’un ise düşünmesi gereken yeni bir düşman vardır. Bu düşmana karşın şehrin koruyucusu her zaman ki gibi Akıncı olacaktır.

Akıncı 12.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:30
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