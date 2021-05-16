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Akıncı 21. bölüm fragman izle - Akıncı 21 Mayıs 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Akıncı 21. bölüm fragman izle - Akıncı 21 Mayıs 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mayıs 16 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 23:27
Akıncı 21. bölüm fragman izle - Akıncı 21 Mayıs 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
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ATV ekranlarının yeni sezondaki en başarılı yapımlarından Akıncı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Akıncı 20.bölümüyle sezon finali yaptı. Akıncı yeni sezonda 21.bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı dizi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Akıncı 21.bölüm fragmanı

Akıncı 20.bölüm fragmanı izle, Akıncı yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Akıncı 20.bölümüyle sezon finali yaptı. Sevilen dizinin 21.yeni bölümü yeni sezonda ekranlara gelecek.

İzleyiciler her hafta gündeme Akıncı bu hafta yayınlanacak mı, Akıncı yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Akıncı hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Akıncı son bölüm özet

Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar’ın İstanbul’a gelmesinin nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis ise annesinin peşine düşerken hiç beklemediği bir kişi karşısına çıkar. Nergis’in babası Cevdet bir kez daha kızına annesini aramaması gerektiğini söyler. Ancak bu Nergis’i durdurmayacaktır.

Kemal bombaların izini sürmeye devam edecektir. Köksal’ın emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak adına operasyon düzenler. Akıncı bu planı bozmaya çalışacaktır.

ATV Akıncı yeni bölüm fragmanı için tıklayınız...

Akıncı konusu ne?

Yakışıklı ve dürüst biri olan Fatih, tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduktan sonra karşısına babasının görev arkadaşı olduğu söyleyen Orhan’ın çıkmasıyla hayatı tamamen değişen Fatih, kendisini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Orhan Fatih’e babasının bir Akıncı beyi olduğunu kendisinin bir suikast sonucunda öldüğünü söylemiştir. Uzun yıllardır devam eden bu kutsal görevi devralma vakti Fatih’e gelmiştir. Fatih Orhan’ın destekleriyle eğitim alır. Aldığı eğitimlerin ardından süper kahraman haline gelen Fatih, taktığı maskeyle İstanbul’u korumak için geceleri görev yapmaktadır.

Fatih geceleri süper kahramanken, gündüzleri de kimliğini saklamak için tarih öğretmenliği yapmaktadır. Ancak emniyet böyle gizemli bir kahramanın kim olduğu merak etmektedir. Emniyetin yanı sıra bir meraklı gazeteci de gizli kahramanın kimliğini öğrenmek ister. Fatih zorlu görevinin yanında kimliğine de saklamak için uğraşmaktadır.

Akıncı oyuncuları kim?

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisinde bu ikiliye Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat gibi sevilen isimler eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 16.05.2021 23:27
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Anahtar Kelimeler:
FragmanATVAkıncı
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