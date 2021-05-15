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Akıncı 20. bölüm izle tek parça! Akıncı son bölüm kesintisiz izle!

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Akıncı 20. bölüm izle tek parça! Akıncı son bölüm kesintisiz izle! haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 15-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:28
Akıncı 20. bölüm izle tek parça! Akıncı son bölüm kesintisiz izle!
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Akıncı yeni bölüm canlı yayın 14 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek. Akıncı canlı izle yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Türkiye’nin ilk süper kahraman yapımı olan Akıncı, farklı konusuyla izleyicilerin beğenisi kazanmayı başardı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Deveci’nin yer aldığı dizi 20.yeni bölümüyle 14 Mayıs Cuma günü ATV ekranlarından ful HD ve kesintisiz olarak yayınlanacak.

Akıncı 20. Sezon finaliyle 14 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de ATV’den yayınlanacak.

Akıncı 20.bölüm özet

Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar’ın İstanbul’a gelmesinin nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis ise annesinin peşine düşerken hiç beklemediği bir kişi karşısına çıkar. Nergis’in babası Cevdet bir kez daha kızına annesini aramaması gerektiğini söyler. Ancak bu Nergis’i durdurmayacaktır.

Kemal bombaların izini sürmeye devam edecektir. Köksal’ın emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak adına operasyon düzenler. Akıncı bu planı bozmaya çalışacaktır.

Akıncı son bölüm özet

Akıncı yaptığı son planla İstanbul’u kana bulamak üzere olan çeteden kurtarır. Cevdet karşılarındaki düşmanı tanımak için plan hazırlar. Annesinin yaşadığı bilgisini alan Nergis ise, annesini aramaya koyulur. Orhan ise bombanın izini takip ederek, Haritacıların Alman konsolosluğunda davete katılacağını öğrenmiştir.

Akıncı bu davete katılarak düşmanını yakından tanımak ister. Ancak davete girmek hiç kolay olmasa da, Akıncı bir şekilde davete girecek ve en büyük düşmanıyla yüzleşecektir.

Akıncı 20.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Akıncı konusu ne?

Yakışıklı ve dürüst biri olan Fatih, tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduktan sonra karşısına babasının görev arkadaşı olduğu söyleyen Orhan’ın çıkmasıyla hayatı tamamen değişen Fatih, kendisini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Orhan Fatih’e babasının bir Akıncı beyi olduğunu kendisinin bir suikast sonucunda öldüğünü söylemiştir. Uzun yıllardır devam eden bu kutsal görevi devralma vakti Fatih’e gelmiştir. Fatih Orhan’ın destekleriyle eğitim alır. Aldığı eğitimlerin ardından süper kahraman haline gelen Fatih, taktığı maskeyle İstanbul’u korumak için geceleri görev yapmaktadır.

Fatih geceleri süper kahramanken, gündüzleri de kimliğini saklamak için tarih öğretmenliği yapmaktadır. Ancak emniyet böyle gizemli bir kahramanın kim olduğu merak etmektedir. Emniyetin yanı sıra bir meraklı gazeteci de gizli kahramanın kimliğini öğrenmek ister. Fatih zorlu görevinin yanında kimliğine de saklamak için uğraşmaktadır.

Akıncı oyuncuları kim?

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisinde bu ikiliye Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Akıncı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ATV ekranlarının yeni sezondaki en başarılı dizilerinden biri olan Akıncı her hafta Cuma akşamı yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Akıncı 20.yeni bölümüyle 14 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.



Son Güncelleme: 15.05.2021 13:28
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Anahtar Kelimeler:
ATVAkıncı
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