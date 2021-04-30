Akıncı 19.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı 18.bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı dizinin 19.yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.

Akıncı son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde kahramanımız Akıncı son anda yetişerek İstanbul’u kana bulamak isteyen çeteyi durdurdu. Büyük bir felaketin önüne geçtikten sonra çete liderinin peşine düşen Akıncı, düşmanını tanımak için çalışmalara başladı.

Akıncı oyuncu kadrosu

Bu sırada annesinin hayatta olduğunu öğrenen Nergis, annesi aramaya koyuldu. Orhan ise bombasının izini sürdü. Haritacıların Alman konsolosluğunda bir davette olacağı öğrenildi ancak davete girmek oldukça zordu. Akıncı davete girdi ve en büyük düşmanıyla yüz yüze geldi.

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisinde bu ikiliye Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat gibi sevilen isimler eşlik ediyor.