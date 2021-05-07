İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Akıncı 19. bölüm ATV canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Akıncı yeni son bölüm izle

Akıncı yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Akıncı son bölüm canlı izle, 7 Mayıs Cuma günü canlı yayın HD kalitede ATV’den yayınlanıyor. Son bölümde İstanbul’u büyük bir tehlikeden kurtaran Akıncı yeni bölümde düşmanlarıyla yüzleşecek. Akıncı 19.yeni bölüm 7 Mayıs 2021 Cuma günü ATV’de.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:27
Akıncı 19. bölüm ATV canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Akıncı yeni son bölüm izle
Takip Et:

Akıncı yeni bölüm canlı yayın 7 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek. Akıncı canlı izle yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Türkiye’nin ilk süper kahraman yapımı olan Akıncı, farklı konusuyla izleyicilerin beğenisi kazanmayı başardı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Deveci’nin yer aldığı dizi 19.yeni bölümüyle 7 Mayıs Cuma günü ATV ekranlarından ful HD ve kesintisiz olarak yayınlanacak.

Akıncı 19.yeni bölümüyle 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de ATV’den yayınlanacak.

Akıncı 19.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Akıncı 19.bölüm özet

Akıncı yaptığı son planla İstanbul’u kana bulamak üzere olan çeteden kurtarır. Cevdet karşılarındaki düşmanı tanımak için plan hazırlar. Annesinin yaşadığı bilgisini alan Nergis ise, annesini aramaya koyulur. Orhan ise bombanın izini takip ederek, Haritacıların Alman konsolosluğunda davete katılacağını öğrenmiştir.

Akıncı bu davete katılarak düşmanını yakından tanımak ister. Ancak davete girmek hiç kolay olmasa da, Akıncı bir şekilde davete girecek ve en büyük düşmanıyla yüzleşecektir.

Akıncı son bölüm özet

Dizinin son bölümünde kahramanımız Akıncı son anda yetişerek İstanbul’u kana bulamak isteyen çeteyi durdurdu. Büyük bir felaketin önüne geçtikten sonra çete liderinin peşine düşen Akıncı, düşmanını tanımak için çalışmalara başladı.

Bu sırada annesinin hayatta olduğunu öğrenen Nergis, annesi aramaya koyuldu. Orhan ise bombasının izini sürdü. Haritacıların Alman konsolosluğunda bir davette olacağı öğrenildi ancak davete girmek oldukça zordu. Akıncı davete girdi ve en büyük düşmanıyla yüz yüze geldi.

Akıncı konusu ne?

Yakışıklı ve dürüst biri olan Fatih, tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduktan sonra karşısına babasının görev arkadaşı olduğu söyleyen Orhan’ın çıkmasıyla hayatı tamamen değişen Fatih, kendisini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Orhan Fatih’e babasının bir Akıncı beyi olduğunu kendisinin bir suikast sonucunda öldüğünü söylemiştir. Uzun yıllardır devam eden bu kutsal görevi devralma vakti Fatih’e gelmiştir. Fatih Orhan’ın destekleriyle eğitim alır. Aldığı eğitimlerin ardından süper kahraman haline gelen Fatih, taktığı maskeyle İstanbul’u korumak için geceleri görev yapmaktadır.

Fatih geceleri süper kahramanken, gündüzleri de kimliğini saklamak için tarih öğretmenliği yapmaktadır. Ancak emniyet böyle gizemli bir kahramanın kim olduğu merak etmektedir. Emniyetin yanı sıra bir meraklı gazeteci de gizli kahramanın kimliğini öğrenmek ister. Fatih zorlu görevinin yanında kimliğine de saklamak için uğraşmaktadır.

Akıncı oyuncuları kim?

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı dizisinde bu ikiliye Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Akıncı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ATV ekranlarının yeni sezondaki en başarılı dizilerinden biri olan Akıncı her hafta Cuma akşamı yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Akıncı 19.yeni bölümüyle 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.





Son Güncelleme: 07.05.2021 19:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 176.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Emanet 176.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Kadir Doğulu hangi dizide oynayacak? Kadir Doğulu yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor
Kadir Doğulu hangi dizide oynayacak? Kadir Doğulu yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor
TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
FOX TV yeni yemek yarışma programı Şef Akademi formatı nasıl olacak? Şef Akademi nasıl bir yarışma
FOX TV yeni yemek yarışma programı Şef Akademi formatı nasıl olacak? Şef Akademi nasıl bir yarışma
Kırmızı Oda dizisinde Mitra ve Vahit’in bağlantısı nedir?
Kırmızı Oda dizisinde Mitra ve Vahit’in bağlantısı nedir?

Popüler Haberler

Akıncı 19. bölüm ATV canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Akıncı yeni son bölüm izle
Bizim toptan marketleri kaçta kapanıyor,açılıyor? Hafta içi ve sonu Bizim Toptan açılış kapanış ve çalışma saatleri
Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Karayel nereli, yaşı kaç?
2021 Sözleşmesi sona eren yabancı futbolcular
TV 8 Kırmızı Oda dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda 36. bölümü TV 8
Rüyada adet kanaması görmek anlamı ve yorumu
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?
Fiili Hizmet Süresi Zammı kimlere verilir? Zamdan yararlanmak için gerekli şartlar nedir?
Polonya'da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
BMW X1 özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 fiyatları ne kadar?
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?
Payitaht Abdülhamid dizisinin Fatma Sultan'ı Alara Turan'ın hayat hikayesi!
Arka Sokaklar dizisinde Servan karakterini Serhat Midyat canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 150. bölüm tek parça izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid son bölüm
Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan yaşı ve oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.