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Akıncı 18. bölüm ATV canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Akıncı yeni son bölüm izle

Akıncı 18.yeni bölümüyle 30 Nisan 2021 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri Akıncı 18.son bölümü tek parça izleme ekranını araştırıyor. Akıncı yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında…

30 Nisan 2021 Cuma 19:05
Akıncı 18. bölüm ATV canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Akıncı yeni son bölüm izle
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ATV ekranlarının yeni sezonda yayın hayatına başlayan dizisi Akıncı 18.yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Başrolünde Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı dizi reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Her Cuma akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor.

Akıncı 18.bölüm

Akıncı 18.yeni bölümüyle 30 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelecek. Bu bölümde Akıncı İstanbul’u yok etmek isteyen yer altı dünyası ekibine karşı yeni bilgiler öğrenmek için uğraşacak.

Akıncı konusu ne?

Yakışıklı ve dürüst biri olan Fatih, tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduktan sonra karşısına babasının görev arkadaşı olduğu söyleyen Orhan’ın çıkmasıyla hayatı tamamen değişen Fatih, kendisini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Orhan Fatih’e babasının bir Akıncı beyi olduğunu kendisinin bir suikast sonucunda öldüğünü söylemiştir. Uzun yıllardır devam eden bu kutsal görevi devralma vakti Fatih’e gelmiştir. Fatih Orhan’ın destekleriyle eğitim alır. Aldığı eğitimlerin ardından süper kahraman haline gelen Fatih, taktığı maskeyle İstanbul’u korumak için geceleri görev yapmaktadır.

Fatih geceleri süper kahramanken, gündüzleri de kimliğini saklamak için tarih öğretmenliği yapmaktadır. Ancak emniyet böyle gizemli bir kahramanın kim olduğu merak etmektedir. Emniyetin yanı sıra bir meraklı gazeteci de gizli kahramanın kimliğini öğrenmek ister. Fatih zorlu görevinin yanında kimliğine de saklamak için uğraşmaktadır.

Akıncı 18.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 30.04.2021 19:05
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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