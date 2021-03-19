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Akıncı 13. bölüm yeni fragmanı

Son zamanların çok beğenilen programı Konuşanlar Exxen’de yayınlanmaya devam ediyor. 2. Sezon 13. Bölümü yayınlanacak olan program izleyicisiyle her Cuma buluşmakta. Merak edilen 2. sezon 13. bölüm tanıtımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 23:33
Akıncı 13. bölüm yeni fragmanı
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Sunuculuğunu Hasan Can Kaya’nın yaptığı program YouTube’ta yayınlandığı ilk günden beri merakla izlenmekte. İzleyicilerini oldukça eğlendiren bu program son zamanların gözdesi haline gelmiş durumda. Peki, Konuşanlar yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? İşte haberin detayları…

 

Konuşanlar başarısı

Koronavirüs salgını sürecinde eve kapandığımız bu dönemlerde Konuşanlar programı neredeyse herkesin izleyip stres attığı bir programa dönüştü. Eğlenceli hikâyelerle ilerleyen programı Hasan Can Kaya sunmakta. 1989 yılında İstanbul Güngören’de doğan Kaya gözlem ve analiz yetenekleriyle etrafında olan hikâyeleri bitmek bilmiyor. 

Kariyerine “1 Kadın 1 Erkek” dizisinde senaristlik yaparak başlayan Hasan Can Kaya, Konuşanlar ile birlikte çok büyük bir üne sahip oldu. 

Çalıştığı dizi arkadaşları ve çevresindeki kişilerin desteğiyle birlikte Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterisi yapmaya başladı. Bu gösteriler belirli bir kitleye ulaştıktan sonra ortaya 2020 yılının Oak ayında başlayan Konuşanlar çıkmış oldu.

Pek çok kişi Hasan Can Kaya’yı Youtube’ta yayınladığı Konuşanlar ile tanıdı. Yotube’ta ki videolarının yayınlanmasının 3 ay ardından 10 milyon toplam izlenmeye ulaştı. Konuşanlar daha sonrasında bu başarısını bir diğer başarıyla kutladı ve Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanmaya başlandı. 

 

Konuşanlar konusu

Senarist ve Komedyen Hasan Can Kaya’nın sunumuyla gerçekleşen Konuşanlar ünlü konuk ve sürpriz konularıyla orantısız mizah’ı ele alıyor. Hafta içi sendromlarını mizahla atlatma amacında olan Konuşanlar her Cuma Exxen’de!  

 

Konuşanlar yeni bölüm tanıtımı





Son Güncelleme: 19.03.2021 23:33
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Anahtar Kelimeler:
KonuşanlarYeni BölümHasan Can Kaya
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