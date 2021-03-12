Akıncı 11. bölüm izle - 12 Mart Cuma Akıncı son bölüm ATV canlı izle

ATV’nin sevilen dizisi Akıncı sön bölümü olan 11. bölüm ile 12 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı.

Akıncı dizisi 11. bölüm

Son bölümde Kemal karakteri, Cüneyt’in kurduğu tuzağa düştü ve görevden alınarak cezaevine gönderildi. Bu olay onun için yapılan ilk hamle oldu. Cüneyt daha fazlasını da yapabilmek için yeni adımlar atmaya başladı. Öbür yandan Güneş ise Cüneyt ile ilgili incelemesini derinleştirdi ve bu konu için Nergis’ten yardım istedi. Bunun üzerine Taşkın ile beraber Kemal’e kurulan tuzağı ortaya çıkarmak adına harekete geçti ve Cüneyt’in karşısında savunma yapamayacağı deliller buldu. Akıncı ise kimsenin haberi olmadan bu konu için onlara destek verdi. Öte yandan Nergis ise Fatih’e açılan soruşturma yüzünden kendini suçlu hissetti ve Fatih’i aklamak için haber yaptı. Diğer cephede ise Orhan, Lukas ile ilgili yeni bir iz buldu. Akıncı ise bunun üzerine Lukas’ı bulmak için yeni adımlar atmaya başladı.

Akıncı dizisi 11. bölüm tek parça izlemek için tıklayın.

Akıncı 10. bölümde neler oldu?

Geçtiğimiz bölümlerde stüdyoda yapılan saldırı sonrası Deniz’in ölümü büyük yankı uyandırmıştı. Öbür taraftan ise okula gelen bir müfettiş Fatih ile beraber beklenmedik bir karar vermişti. Nergis ise stüdyoya döndüğü esnada Meryem ile karşılaşmıştı. Karşılaşmada Meryem’in bahsettikleri Nergis’e yeni kararlar aldırmıştı. Diğer taraftan ise Kemal, Yusuf Yenice ölümü sonrasında olayla ilgili önem arz eden bilgilere ulaştı ve Aylin’i sorgulamaya başladı. Aylin’in emniyete çağırılması üzerine Cevdet bir telaşa kapıldı. Cüneyt ise Kemal’in kendisi ile alakalı edindiği bilgiler karşısında ona yeni bir tuzak kurmaya karar verdi.

Akıncı dizisinin ana konusu

İdealist, dürüst bir Tarih öğretmeni olan Fatih’in üniversiteden mezun olduktan sonra babasının görev arkadaşının karşısına çıkması ile beraber ailesi ile ilgili bilinmeyen bilgiler edindi. Babasının görev arkadaşı olan Orhan ona ailesinin tarihi ile alakalı çarpısı bilgiler verdi. Orhan’ın verdiği bilgilere göre Fatih’in ailesi Osmanlı soyundan gelen bir “Akıncı Beyi”dir. Ve Fatih’in babası düzenlenen bir süikast sonrasında şehit olmuştur. Fatih’in babasının sürdürdüğü bu kutsal görev artık Fatih’indir. Fatih bu olayın üzerine yıllar içinde Orhan’dan eğitim alır ve ülkesi karşısında tehdit oluşturacak tüm unsurlara karşı savaşmaya başlar. Fatih, gündüz saatlerinde sıra dışı teknikleri ile Tarih öğretmenliği yaparken gece saatlerinde ise maskesi ve giysisi ile gerçek kimliğini saklayarak Akıncı’lık görevini yerine getirir.

Akıncı, gerçekleştirdiği operasyonlarla beraber gün geçtikçe bir halk kahramanı olur. Akıncı’nın gerçekleştirdiği operasyonlarda zarar gören karanlık güçler ise onu ortadan kaldırmak ister. Bu esnada emniyet güçleri de halk kahramanı olan bu Akıncı’nın peşine düşmüştür. Karakterlerden biri olan Nergis ise senelerdir Akıncı’nın peşinde olan genç bir gazetecidir. Akıncı, görevlerinden birinde karşısına çıkan bu gazetecinin hayatını kurtarır. İkilinin yolları ilerleyen zamanlarda Nergis’in oturduğu evin Fatih’in ailesine ait olduğu ortaya çıkınca tekrar kesişir. Öte taraftan özel harekat polisi olan Cüneyt, Akıncı’nın peşindedir ve yıllar önce Nergis’e aşk itirafında bulunmuş lakin bir karşılık alamamıştır. Bu esnada Nergis ile gün geçtikçe yakınlaşan Akıncı’nın bilmediği şeyler vardır. Ülke genelinde kötülüklere sebep olan adamlardan biri de Nergis’in babası olan Cevdet’tir.

Tüm bunların yanı sıra Akıncı bir yandan ülkesi için mücadele verirken bir yandan da babasının intikamını almak için çabalayacaktır. Öte taraftan ise imkansız denecek kadar zor olan bir aşkın içine düşecektir.

Akıncı dizisinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor. Onun yanı sıra dizini kadrosunda Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu yer alıyor.

Genel anlamda Akıncı dizisi ülkesini canı pahasına korumaya çalışan bir halk kahramanını anlatıyor.