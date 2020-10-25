Akıncı 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Akıncı dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Konusunu Osmanlı tarihinden alarak moden bir kahramanlık hikayesini konu alan Akıncı ekranlara gelecek. Moden bir kahramanlık hikayesini anlatmaya hazırlanan Akıncı 1. bölüm tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu
Akıncı dizisi ne zaman başlayacak?
Akıncı dizisinin yayın takvimi henüz belli olmadı ancak dizinin yakın zaman içerisinde ATV ekranlarında başlaması bekleniyor.
Son Güncelleme: 25.10.2020 22:43