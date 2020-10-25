Akıncı 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Akıncı dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Konusunu Osmanlı tarihinden alarak moden bir kahramanlık hikayesini konu alan Akıncı ekranlara gelecek. Moden bir kahramanlık hikayesini anlatmaya hazırlanan Akıncı 1. bölüm tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu

Akıncı dizisi ne zaman başlayacak?

NTC Medya’nın ATV için hazırlamış olduğu Akıncı dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi üstleniyor. Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin ve Erkan Bektaş’ın da rol aldığı yapımda Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu da rol alacak.

Akıncı dizisinin yayın takvimi henüz belli olmadı ancak dizinin yakın zaman içerisinde ATV ekranlarında başlaması bekleniyor.