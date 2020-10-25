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Akıncı 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Akıncı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Osmanlı tarihinden bir kahramanlık hikayesi anlatacak Akıncı dizisi için geri sayım başladı.

25 Ekim 2020 Pazar 22:14
Akıncı 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
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ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Akıncı dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Konusunu Osmanlı tarihinden alarak moden bir kahramanlık hikayesini konu alan Akıncı ekranlara gelecek. Moden bir kahramanlık hikayesini anlatmaya hazırlanan Akıncı 1. bölüm tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu


NTC Medya’nın ATV için hazırlamış olduğu Akıncı dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi üstleniyor. Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin ve Erkan Bektaş’ın da rol aldığı yapımda Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu da rol alacak.

Akıncı dizisi ne zaman başlayacak?

Akıncı dizisinin yayın takvimi henüz belli olmadı ancak dizinin yakın zaman içerisinde ATV ekranlarında başlaması bekleniyor.




Son Güncelleme: 25.10.2020 22:43
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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